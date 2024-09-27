Ümraniye'de 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ı katleden Yunus Emre Geçti'ye "Casperlar" isimli çetenin sahip çıkması, kamuoyunda büyük bir tepki yarattı. Casperlar çetesi nedir, lideri kimdir?

CASPERLAR ÇETESİ NEDİR, LİDERİ KİMDİR?

Casperlar çetesinin lideri Barış Boyun, 1984 yılında Malatya'da doğdu. İstanbul Beyoğlu'nda mahalle çetesi olarak olaylar çıkaran Boyun'un liderliğindeki örgütün suçları, daha sonra boyut değiştirerek uluslararası ilişkilere kadar vardı. Barış Boyun ve alt grubu Daltonlar Çetesi, Kolombiya Kartellerinden esinlendikleri motosikletli suikast timi ile işledikleri cinayetlerle anılmaya başladı.

Barış Boyun, 22 Mayıs 2024 tarihinde Türk ve İtalyan polis ekiplerinin ortak operasyonuyla İtalya'da tutuklandı. İtalyan RAI haber sitesi, İtalya başbakanı Giorgia Meloni'nin Ocak 2024 Türkiye ziyareti esnasında Recep Tayyip Erdoğan'ın Giorgia Meloni'den Barış Boyun'un iadesini istediğini açıkladı.