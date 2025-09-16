Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor: 18 bin TL'lik bilgisayarım kayıp

Bilgisayar ve teknoloji ürünleri alanında Türkiye'nin önde gelen markalarından biri olan Casper'ın müşterilerinden gelen şikayetler dikkat çekiyor. Kullanıcılar, dijital platformlar üzerinden sesini markaya duyurmaya çalışıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinden bir şikayet sahibinin iddiasına göre, Casper'ın yönlendirdiği kargo firması ürünü teslim aldı fakat 5 gün geçmesine rağmen kargo hareketliliği görünmedi. Kullanıcı, "Ürünüm kaybolmuş durumda. Kargo firması araştırma yapıldığını söylüyor ama şu ana kadar somut bir çözüm sunulmadı. Casper ise bilgisayarın gönderileceği adres hakkında bilgi vermiyor" diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

"ŞU ANDA CİHAZIM ORTADA YOK"

18 bin TL'ye satın aldığı bilgisayarın garanti kapsamında olduğunu belirten müşteri, "Şu anda cihazım ortada yok. Bu tür bir sorunla ilk kez karşılaşıyorum. Mağduriyetimin acilen giderilmesini, bilgisayarımın bulunarak tarafıma teslim edilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

SERVİS SONRASI CİDDİ PERFORMANS KAYBI

Bir başka kullanıcı ise; Casper Excalibur G870 dizüstü bilgisayarını rutin bakım amacıyla 27 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul Merkez Servisi'ne gönderdiğini, cihazın 02 Eylül 2025'te teslim edildiğini ancak teslim sonrası ciddi performans sorunlarıyla karşılaştığını öne sürdü.

Kullanıcının aktardığına göre, cihaz servise gitmeden önce hiçbir performans problemi bulunmuyordu. Özellikle oyun deneyiminde gözle görülür bir fark oluştu. Şikayetçi, "Oyunda 350-400 FPS alırken, şimdi yüksek performans modunda ve prize takılı olmasına rağmen 120-80 FPS'ye kadar ani düşüşler oluyor. CS:GO'da ise 120 FPS'den bir anda 5-9 FPS'ye kadar geriliyor" ifadelerini kullandı.

"CİHAZIM DAHA KÖTÜ DURUMDA GERİ GELDİ"

32 GB RAM ve RTX 4050 ekran kartına sahip cihazının donanım özelliklerine rağmen bu denli düşük performans sergilemesini eleştiren kullanıcı, "Servise göndermeden önce hiçbir sıkıntım yoktu, cihazım daha kötü durumda geri geldi" diyerek mağduriyetini dile getirdi