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Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Hojer, Adana Demirspor maçının zor olacağını söyledi

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Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Casper Hojer, Adana Demirspor ile oynayacakları maçın zor olacağını belirtti. Hojer, takımın performansını lige yansıtabilmeleri halinde iyi bir sezon geçireceklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Casper Hojer, çok zor bir maç olacağını söyledi.

Hojer, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, RAMS Başakşehir maçında performans açısından iyi bir seviye sergilediklerini belirtti.

Bu maçta sahaya yansıttıkları performansı lige yayabilmeleri halinde çok iyi bir sezon geçirecekleri ifade eden Hojer, "Adana Demirspor maçı zor bir maç olacak. RAMS Başakşehir maçındaki gibi oynayabilirsek eğer güzel bir sonuç alabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Çaykur Rizespor'da mutlulu olduğunu dile getiren Hojer, şöyle devam etti:

"İyi bir takımımız var. Bu da bana yardımcı oluyor. İstediğim performansı sergilemek açısından olsun ya da burada olmaktan dolayı keyif almak anlamında olsun... İyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Hedefim takıma faydalı olmak. Performansımla takımın seviyesini yükseltmek. Bunu yapabildiğim zaman mutlu oluyorum. Kariyerim açısından da Çaykur Rizespor'da şu anda mutlu olduğumu yinelemek istiyorum."

Geçen sezonu iyi geçirdiklerini anımsatan Hojer, "Son 5-6 karşılaşmada istediklerimizi sahaya yansıtamadık. İyi neticeler alamadık. Gerek hocalar gerekse oyuncular aynı hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Bu sürdüğü müddetçe bu sezon geçen sezon yaptığımızdan daha büyük işler yapabiliriz." diye konuştu.

Hojer, ligin henüz başında olduklarına dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Herkesin bireysel hedefleri de var. Takım olarak da hedeflerimiz var. Bu sezon olabildiğince üst sıralarda kalmak istiyoruz. Avrupa yolu çok uzun. Adım adım ilerlemek gerekiyor. Başkanın, şehrin, taraftarın hedefleri olması, Avrupa konusundaki hırsları çok güzel. Takımda da aynı hissiyat var."

Hojer, kendi performansıyla ilgili di "Geçen sezon yaptığım işlerden bazı periyotlarda memnundum. Bu sezon üstüne çıkmak, kendimi geliştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı. ???????

Kaynak: AA / Spor

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