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Çaykur Rizespor'un Hojer'den Adana Demirspor Maçı İle İlgili Açıklamalar

Çaykur Rizespor'un Hojer'den Adana Demirspor Maçı İle İlgili Açıklamalar
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Çaykur Rizespor'un futbolcusu Casper Hojer, Adana Demirspor ile oynayacakları maç hakkında yaptığı açıklamada, zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini ve takım olarak istikrar sağlamak için birlik olmaları gerektiğini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 26 Ocak Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un Danimarkalı futbolcusu Casper Hojer, önemli ve zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Hojer, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına, aldıkları sonuçlarda bir istikrarsızlık olduğunu belirtti.

İstikrar sağlamayı başarabilecek potansiyel ve güce sahip olduklarını dile getiren Hojer, "Belli yeteneklerimiz var. Bütün oyuncular son derece kaliteli. Bunu yapacak güçte olduğumuzu düşünüyorum. Bunun için birlik olmak gerekiyor. Herkesin bir olması gerekiyor. Bunu da yapabilecek durumdayız." dedi.

Hojer, rakipleri Adana Demirspor'un çok iyi bir takım olduğuna değinerek, "Ligde her takımı zorluyorlar. Onlarla karşılaşan büyük takımların ciddi zorluklar yaşadığını gördük. Bu karşılaşmada bütün mücadelemizi vermemiz gerekiyor. İleri doğru bir adım atmak istiyorsak da bu maçtan başlamalıyız. Çok önemli ve zor bir maç bizi bekliyor olacak." ifadelerini kullandı.

Bütün fırsatları değerlendirmek istediklerini aktaran Hojer, "Bazı sıkıntılar yaşadık. Oyuncular olarak daha ön plana çıkmamız lazım. Genç oyuncuları peşimizden sürüklememiz gerekiyor. Bu yetenek ve tecrübe bizde mevcut. Yeniden ayağa kalkmamız gerekiyor. Bu konuda taraftarın da arkamızda olması gerekiyor. " diye konuştu.

Casper Hojer, futbolcuların teknik direktörün kararına saygı duyması gerektiğine de işaret ederek, "Hocanın planını benimsiyoruz ve kararlarına uymak zorundayız. Her zamanki gibi takıma katkı sağlamak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
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