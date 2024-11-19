Okan Buruk biletini kesti, yeni transfer geldiği gibi gidiyor

Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı ancak performansını yetersiz bulduğu Elias Jelert'in sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi.

MENAJERİYLE AYRILIK GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Elias Jelert için ayrılık görüşmesi yapıldı. Haberde Danimarkalı sağ bekin temsilcisi Casper Gronn Spiele, sarı kırmızılı takımla görüşmek için İstanbul'a geldi. Galatasaray yönetimiyle görüşme gerçekleştiren Spiele, 21 yaşındaki futbolcuya gelen teklifleri kulübe bildirdi.

KİRALIK GÖNDERİLECEK

Öte yandan görüşmede genç oyuncunun geleceği de masaya yatırıldı. Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un gelişmesi için kiralık gönderilebileceğini ilettiği Elias Jelert için gelen teklifleri değerlendirecek. Sarı kırmızılılar, şartların uygun olması halinde Jelert ile devre arasında yolları ayıracak.

GALATASARAY RAKAMLARI

Galatasaray'ın sezom başında Danimarka temsilcisi Kopenhag'dan 9 milyon euroya kadrosuna kattığı Elias Jelert, bu sezon sarı-kırmzılı formayla 14 maçta toplam 396 dakika süre alabildi. Jelert, söz konusu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen 21 yaşındaki sağ bekin Cimbom ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.