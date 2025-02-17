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Attığı gollerin bile önüne geçti: Herkes Osimhen'in bu hareketini tartışıyor

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Attığı 2 golle Galatasaray'a Çaykur Rizespor deplasmanında Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesinde kritik bir 3 puan kazandıran Victor Osimhen, gollerinden çok karşılaşma içerisinde Casper Hojer'e yaptığı hareketle gündeme geldi. Osimhen'in rakibine yumruk atıp atmadığı tartışılırken, pozisyon da en çok konuşanlar arasında yer aldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 mağlup etmeye başardı. Müsabakaya Nijeryalı forvetin gollerinin yanı sıra rakibine yaptığı hareket damga vurdu.

RAKİBİNE YUMRUK MU ATTI?

Osimhen, Rizesrpor ceza sahasına hareketlenirken rakibi Casper Hojer ile ikili mücadeleye girdi. Bu mücadelenin ardından Hojer yerde kaldı. 25 yaşındaki futbolcunun rakibine yumruk attığı ve bu nedenle kırmızı kart görmesi gerektiği yorumları yapıldı. Bazı kesimler ise bunun tam tersi görüş bildirdi. Nijeryalı futbolcunun bu hareketi, karşılaşmanın ardından en çok konuşulanlar arasına girdi.

İşte o pozisyon;

Attığı gollerin bile önüne geçti: Herkes Osimhen'in bu hareketini tartışıyorGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Attığı gollerin bile önüne geçti: Herkes Osimhen'in bu hareketini tartışıyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (29)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

yav gs nin hangi maçı temizki bu maçı temiz olsun

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Rizespor Galatasaray a karşı oynadığı o mükemmel oyunun yarısını bile febeye karşı oynamadı.Açın iki maçı 90 dakika izleyin hak vereceksiniz bu dediğime...

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Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

haram zikkim olsun avrupada bi hic olan takim ligde namaglup dunyada namaglup takim yok hicbir ligde

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Haber YorumlarıEmir Emre:

Galatasaray düşmanı bu uygulamayı hemen siliyorum

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Haber YorumlarıIsmail Kaya:

adamlara hakemde destek vermek istedi ama gs ağızlarının payını verdi hafta ya fişlerini çekecez

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Haber YorumlarıSedat A.:

Rize’ye FB maçında neden iki kırmızı kart gösterildiği belli. Rize Fenerbahçe’yi normal şartlarda yener. fenerin bu takımın yenmesi için tek şansı şike o kırmızı kartlar boşuna gelmemiş.

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

s….e s…e Galatasaray şampiyon ulannn saygı durun

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Haber YorumlarıJon snow:

Ulan aşağılık haberler ya

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Oshimen en büyük eyyamci. Her hareketi maddesinden aldığı güçle herkese saldırıyor. Yerlerde yuvarlaniyorlat hepsi birden. Sıkıntı hakemlerde. VAR hakemlerinin her takımdaki sıkıntılı futbolculara karşı orta hakemleri uyarıp izlemeye çağırmasını sürece bu ış asla düzelmeyecek. Galatasaray takımı başlı başına hepsi. Ve diğer takımlarda aynı. Öyle takımlar varki sahaya futbol oynama için bile çıkmıyorlar. Hele hele tesadüfen bir de gol attılar mi uğraş dur. Yatan kalkmaz. Yatmayan kalmaz. Saygılar

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Haber YorumlarıKemal Gocer:

Rizeli futbolculara dokunma hemen yerlerde. Hakemde sağolsun bir sürü saçma sapan pozisyonlara faul çaldı.

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