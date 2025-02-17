Attığı gollerin bile önüne geçti: Herkes Osimhen'in bu hareketini tartışıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 mağlup etmeye başardı. Müsabakaya Nijeryalı forvetin gollerinin yanı sıra rakibine yaptığı hareket damga vurdu.

RAKİBİNE YUMRUK MU ATTI?

Osimhen, Rizesrpor ceza sahasına hareketlenirken rakibi Casper Hojer ile ikili mücadeleye girdi. Bu mücadelenin ardından Hojer yerde kaldı. 25 yaşındaki futbolcunun rakibine yumruk attığı ve bu nedenle kırmızı kart görmesi gerektiği yorumları yapıldı. Bazı kesimler ise bunun tam tersi görüş bildirdi. Nijeryalı futbolcunun bu hareketi, karşılaşmanın ardından en çok konuşulanlar arasına girdi.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS