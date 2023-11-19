Çaykur Rizespor, Dinamo Batumi'yi mağlup etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Gürcistan ekiplerinden Dinamo Batumi'yi 3-2 mağlup etti. Maçta Çaykur Rizespor'un gollerini Oscar Pinchi, Casper Hojer ve Sinan Osmanoğlu attı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Gürcistan ekiplerinden Dinamo Batumi'yi 3-2 mağlup etti.
Hakemler: Muhammet Ali Mertoğlu, Selahattin Altay, Münevver Yavuztürk
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin (Zafer Görgen dk. 46), Casper Hojer (Güvenç Usta dk. 81), Jonjo Shelvey (İbrahim Olawoyin dk. 46), Benhur Keser (Gustavo dk. 59), Adolfo Gaich (John Mary dk. 70), Seyfettin Anıl (Ali Kemal dk. 87), Sinan Osmanoğlu, Mame For Faye (Halil İbrahim dk. 70), Oscar Pinchi (Oumar Diouf dk. 70), Muhammet Taha (Alberk Koç dk. 59), Mithat Pala (Janne-Pekka dk. 46)
Teknik Direktör: İlhan Palut
Dinamo Batumi: Kvaskvadze (Chichkan dk. 46), Chabradze (Bekhushaile dk. 46), Kobakhidze (Kapanadze dk. 46), Balic Sasa, Bagradicni, Benjamin (Mosiashvili dk. 46), Zania, Bidzinashvili (Patsatsıa dk. 46), Jakobsen, Tsitaishvili (Gudushauri dk. 46), Vatsadze
Teknik Direktör: Pisotskyi Tevgen
Goller: Oscar Pinchi (dk. 22), Casper Hojer (dk. 64), Sinan Osmanoğlu (dk. 82) (Çaykur Rizespor), Jakobsen (dk. 67) Patsatsia (dk. 87) (Dinamo Batumi)
Sarı kartlar: Mithat Pala (Çaykur Rizespor), Jakobsen (Dinamo Batumi) - RİZE