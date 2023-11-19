Haberler

Çaykur Rizespor, Dinamo Batumi'yi mağlup etti

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Gürcistan ekiplerinden Dinamo Batumi'yi 3-2 mağlup etti. Maçta Çaykur Rizespor'un gollerini Oscar Pinchi, Casper Hojer ve Sinan Osmanoğlu attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Gürcistan ekiplerinden Dinamo Batumi'yi 3-2 mağlup etti.

Hakemler: Muhammet Ali Mertoğlu, Selahattin Altay, Münevver Yavuztürk

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin (Zafer Görgen dk. 46), Casper Hojer (Güvenç Usta dk. 81), Jonjo Shelvey (İbrahim Olawoyin dk. 46), Benhur Keser (Gustavo dk. 59), Adolfo Gaich (John Mary dk. 70), Seyfettin Anıl (Ali Kemal dk. 87), Sinan Osmanoğlu, Mame For Faye (Halil İbrahim dk. 70), Oscar Pinchi (Oumar Diouf dk. 70), Muhammet Taha (Alberk Koç dk. 59), Mithat Pala (Janne-Pekka dk. 46)

Teknik Direktör: İlhan Palut

Dinamo Batumi: Kvaskvadze (Chichkan dk. 46), Chabradze (Bekhushaile dk. 46), Kobakhidze (Kapanadze dk. 46), Balic Sasa, Bagradicni, Benjamin (Mosiashvili dk. 46), Zania, Bidzinashvili (Patsatsıa dk. 46), Jakobsen, Tsitaishvili (Gudushauri dk. 46), Vatsadze

Teknik Direktör: Pisotskyi Tevgen

Goller: Oscar Pinchi (dk. 22), Casper Hojer (dk. 64), Sinan Osmanoğlu (dk. 82) (Çaykur Rizespor), Jakobsen (dk. 67) Patsatsia (dk. 87) (Dinamo Batumi)

Sarı kartlar: Mithat Pala (Çaykur Rizespor), Jakobsen (Dinamo Batumi) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Gürcistan Rizespor Casper Futbol Spor Haberler

title