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Bahçelievler'deki hastane saldırısı ile ilgili yeni gelişme

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İstanbul'da Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisinde ve Mahmutbey Caddesi'nde meydana gelen iki silahlı saldırı olayı ile ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 5 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 'Atız-Casper' örgüt üyesi oldukları öğrenilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievler'deki hastane saldırısı ile ilgili yeni gelişme

Olayla ilgili 'Atız - Casper' örgüt üyesi 4 kişi tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisinde ve Mahmutbey Caddesi'nde meydana gelen iki silahlı saldırı olayı ile ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 5 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 'Atız-Casper' örgüt üyesi oldukları öğrenilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde 31 Ağustos günü saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda acil servis bölümünün önüne gelen şüpheliler, hastaneye doğru ateş açmıştı. Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, bir hastane polisi, bir jandarma, hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi yaralanmıştı. Aynı gece Mahmutbey Caddesi'nde yürüyen 3 kişiye de silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 1 kişi olay yerinde ölürken, 1 kişi de yaralanmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda, iki silahlı saldırı olayının da birbiriyle bağlantılı olduğu tespit edilmiş, emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şahıs tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmişti. 11 şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Gözaltına alınan 5 'Atız - Casper' örgüt üyesinden 4'ü tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kişi daha gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Atız - Casper' adlı örgüt üyeleri oldukları tespit edilen 5 şüpheli de tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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