Çaykur Rizesporlu Casper Hojer Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Çaykur Rizesporlu oyuncu Casper Hojer'in, Fenerbahçe maçı öncesi rahatsızlandığı için maça çıkamayacağı duyuruldu.
Çaykur Rizesporlu oyuncu Casper Hojer'in, Fenerbahçe maçı öncesi rahatsızlandığı için maça çıkamayacağı duyuruldu.
Trendyol Süper Ligin 3. Hafta maçında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşma öncesi yeşil-mavili ekibin başarılı futbolcusu Casper Hojer'in rahatsızlandığını duyurdu. Hojer, bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinin başlaması üzerine acil tedavi altına alındı ve maç kadrosundan çıkartıldı. - RİZE