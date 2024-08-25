Çaykur Rizesporlu Casper Hojer Fenerbahçe maçında oynayamayacak

Çaykur Rizesporlu oyuncu Casper Hojer'in, Fenerbahçe maçı öncesi rahatsızlandığı için maça çıkamayacağı duyuruldu.

Trendyol Süper Ligin 3. Hafta maçında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşma öncesi yeşil-mavili ekibin başarılı futbolcusu Casper Hojer'in rahatsızlandığını duyurdu. Hojer, bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinin başlaması üzerine acil tedavi altına alındı ve maç kadrosundan çıkartıldı. - RİZE