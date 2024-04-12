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Casper Hojer: Avrupa'yı hedefliyoruz

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- Casper Hojer: "Avrupa'yı hedefliyoruz"

RİZE - Çaykur Rizespor'un Danimarkalı futbolcusu Casper Hojer, ligi iyi bir sıralamada bitirip, Avrupa kupalarına katılmak istediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor'un sezon başında Sparta Prag'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki defans oyuncusu Casper Hojer, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Neler yapabileceğinin farkında olduğunu belirten Hojer, "Şu ana kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Performansımın daha çok üstüne çıkabilirim. Yeni bir ülkeye geldim. Yeni bir futbola uyum sağlamaya çalışıyorum. Bu uyum sürecini de atlattım diyebilirim. Şu anda her şey çok güzel gidiyor. Geldiğimde Halil İbrahim zaten oynuyordu. Sonrasında benim kendimi geliştirmem gerekiyordu. Sonrasında ben oynamaya başladım. Cezalı olduğum son maça kadar ben oynama şansı buldum. Halil İbrahim'in çok iyi bir insan olduğunu söyleyebilirim. Bunu ben bir yarış veya mücadele olarak görmüyorum. İkimiz arasında kim daha iyiyse o çıkıyor. Bunun herhangi bir negatif anlamda sorun olduğunu düşünmüyorum. Aramızda çok tatlı bir rekabet var. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Buradaki insanlar hakkında Danimarkalı basında yorum yapmıştım. Burada inanılmaz insanlar var. Burada olduğum için çok mutluyum. Bulunduğum konumun tadını çıkıyorum" ifadelerini kullandı.

"Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyoruz"

Sezon sonunda ligi iyi bir yerde bitirip, Avrupa'ya gitmeyi hedeflediklerini belirten Danimarkalı futbolcu, "Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyoruz. Şu anda bulunduğumuz noktanın iyi olduğunu biliyoruz. Yanımızdaki takımların da iyi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bugüne kadar oynamaya çalıştık. Belli bir noktaya kadar geldik. Yolculuğumuzun sonu Avrupa kupaları olacak. Taraftarların isteği de bu yönde. Dünyanın her yerinde taraftarlar en büyük hedefi görür. Biz şu an da iyi bir konumdayız" diye konuştu.

Ligde bu hafta oynayacakları Antalyaspor maçını da değerlendiren Casper Hojer, "Çok zor bir karşılaşma olacak. İyi oyunculara sahip bir takımdan bahsediyoruz. Biz oyunumuzun maksimumunu kullanmalıyız, bu karşılaşmadan 3 puan alabilmek adına. Önceki maç son dakikalarda öne geçmişlerdi. Bu karşılaşmada elimizden geleni yapıp 3 puanı alacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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