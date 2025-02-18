Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi

Attığı 2 golle Galatasaray'a Çaykur Rizespor deplasmanında Fenerbahçe derbisi öncesinde kritik 3 puan kazandıran Victor Osimhen, gollerinden çok karşılaşma içerisinde Casper Hojer'e yaptığı hareketle gündeme geldi. Osimhen'in rakibine yumruk atıp atmadığı tartışılırken, pozisyon da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

OSIMHEN RAKİBİNE YUMRUK ATTI MI?

Osimhen, Rizesrpor ceza sahasına hareketlenirken rakibi Casper Hojer ile ikili mücadeleye girdi. Bu mücadelenin ardından Hojer yerde kaldı. 25 yaşındaki futbolcunun rakibine yumruk attığı ve bu nedenle kırmızı kart görmesi gerektiği yorumları yapıldı. Bazı kesimler ise bunun tam tersi görüş bildirdi. Nijeryalı futbolcunun bu hareketi, karşılaşmanın ardından en çok konuşulanlar arasına girdi.

HERKES FARKLI YÖNDE GÖRÜŞ BELİRTTİ

BeIN Trio ekibi, Rizespor - Galatasaray maçının ardından hakem Zorbay Küçük'ün kararlarını değerlendirdi. 45' Osimhen ve Hojer arasındaki mücadeleyi yorumlayan Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban farklı yönde görüş belirtti.

Bahattin Duran: Benim kararın Rizespor lehine faul ve Osimhen'e sarı kart gösterilmeliydi.

Bülent Yıldırım: Topsuz alanda karşılıklı bir güç gösterisi. Daha güçlü olan Osimhen rakibini ittiriyor. Bir darbe olmadığını düşünüyorum. Hakemin iki oyuncuya sarı kart göstermeliydi.

Deniz Çoban: Topsuz alanlarda bu tarz müdahalelerde elinizde sarı kart olur. Hakemi çok eleştiremem çünkü hakem topun olduğu yere bakar. 4. hakem, yan hakemin bunu kaçırmaması gerekir. Hakem çaresiz. Bir şey olduğunu biliyor, çağırıyor. uyarıyor. Hakem ekibinden gereken yardımı alabilseydi Zorbay Küçük oyunculara sarı kart gösterirdi. Minimum Osimhen'e sarı kart gösterirdi. Bu bir kırmızı kart mı? Bu açıyı sadece 2 kamera çekebilmiş. Çaykur Rizesporlu oyuncu pozisyon almaya çalışırken Osimhen'i sıkıştırıyor, diğer eliyle de yine Osimhen'in üzerinde. Osimhen'de silkelenerek kurtulmaya çalışıyor. Osimhen vuracaksa sol koluyla vuracak. Sol koluna baktığınızda rakibin yüzüne gelmiyor. Osimhen'in sol eliyle Hojer'e vurma ihtimali yok çünkü eli vücuduna yapışık. Osimhen ve Hojer sarı kart görmeliydi.