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Rizesporlu Casper Hojer: Bu sezon olabildiğince üst sıralarda kalmak istiyoruz

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Çaykur Rizesporlu futbolcu Casper Hojer, takımın hedefinin bu sezon üst sıralarda kalmak olduğunu söyledi. Hojer, Avrupa'ya gitmek için adım adım ilerlemek gerektiğini belirtti.

Rizesporlu Casper Hojer: Bu sezon olabildiğince üst sıralarda kalmak istiyoruz

Mehmet Can PEÇE - Osman Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA / RİZE, - Çaykur Rizesporlu Casper Hojer, "Gerek hocalar gerekse de oyuncular aynı hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Bu sürdüğü müddetçe bu sezon, geçen sezon yaptığımızdan daha büyük iyi işler yapabiliriz. Herkesin bireysel hedefleri de var. Takım olarak da hedeflerimiz var. Bu sezon olabildiğince üst sıralarda kalmak istiyoruz. Avrupa yolu çok uzun bir yol. Avrupa'ya gitmek için adım adım ilerlemek gerekiyor" dedi.

Süper Lig'in 2'nci haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut gözetiminde antrenmana çıkan yeşil-mavililer, ısınma, kısa pas ve istasyon çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışması ile sona erdi. Karadeniz temsilcisinin deneyimli savunma oyuncusu Casper Hojer, antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEDİK"

Ligin ilk haftasında Başakşehir maçında iyi bir performans sergilediklerini dile getiren deneyimli oyuncu Casper Hojer, "İyi bir performans sergiledik. Adana Demirspor maçı çok zor bir maç olacak. En az Başakşehir maçındaki kadar oynayabilirsek güzel bir sonuç alabileceğimizi ümit ediyorum. İyi bir takımımız var. Bu da bana açıkçası yardımcı oluyor. İstediğim performansı sergilemek açısından olsun ya da burada olmaktan dolayı keyif almak anlamında olsun iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bireysel anlamda benim hedefim olabildiğince takıma faydalı olmak; performansımla beraber takımın seviyesini de arttırmak. Bunu yapabildiğim zaman da burada gerçekten gayet mutlu oluyorum. Kariyerim açısından da şu anda mutlu olduğumu tekrar yinelemek istiyorum. Olabildiğince iyi işler çıkarıp takımla beraber güzel yerlere varmak istiyoruz" diye konuştu.

"DAHA BÜYÜK İŞLER YAPABİLİRİZ"

Geçen sezondan daha iyi işler yapabileceklerini söyleyen Danimarkalı oyuncu Hojer, "Son 5-6 karşılaşmada istediklerimizi sahaya yansıtamadık. İyi neticeler alamadık. Burada önemli olan gerek hocalar gerekse de oyuncular aynı hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Bu sürdüğü müddetçe bu sezon geçen sezon yaptığımızdan daha büyük iyi işler yapabiliriz. Herkesin bireysel hedefleri de var. Takım olarak da hedeflerimiz var. Bu sezon olabildiğince üst sıralarda kalmak istiyoruz. Avrupa yolu çok uzun bir yol. Avrupa'ya gitmek için adım adım ilerlemek gerekiyor. Şu an her geçen gün antrenmanda olabildiğince sıkı çalışarak ve bunda sahaya yansıtarak devam edebiliriz. Başkanın şehrin taraftarların hedefleri olması bu anlamda Avrupa konusunda hırslı olmaları çok güzel bir şey. Takımda da aynı hissiyat var zaten. Dediğim gibi Avrupa yolu çok uzun bir yol. Bunun için adım adım bakmakta fayda var" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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