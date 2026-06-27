Çaykur Rizespor'da Danimarkalı futbolcu Casper Hojer ile yollar ayrıldı
Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, 3 yıldır formasını giyen Danimarkalı sol bek Casper Hojer ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüp, oyuncuya emekleri için teşekkür etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, Danimarkalı sol bek Casper Hojer ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Casper Hojer'e teşekkür edilerek, "Çaykur Rizespor arması altında oyuncu ve kaptan olarak geride kalan 3 yıl. Mücadelen, emeğin ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Fikret Delal