Bolu yemekleri nelerdir? Bolu mutfağı yemekleri listesi!

Bolu Mutfağı, Türkiye'nin yöresel lezzetleriyle meşhur bir mutfağıdır. Bolulu ustaların el lezzetleriyle bezenmiş geleneksel Türk mutfağında kebaplardan köftelere, çorbalardan pilavlara ve çeşitli tatlılara kadar çok sayıda Bolu lezzeti bulunuyor. Peki en güzel Bolu Yemekleri nelerdir? İşte birbirinden lezzetli Bolu Mutfağı yemekleri listesi!

Bolu şehrimiz Abant Gölü, Yedigöller ve Karagöl gibi doğa güzellikleriyle dolu, yeşil ve mavinin bir arada olduğu şehrimizdir. Yaz kış yerli turistin akın ettiği bu şehirde görülecek güzelliklerin yanı sıra tadılacak güzellikte lezzetler de çok fazladır. Bolu yemeklerinin güzelliği aslında ülkemizin önde gelen aşçılarından bile bellidir. Neredeyse her aşçının, her ustanın adının başında "Bolulu" ifadesi görüyorsak, buranın yemeklerinin çeşitliliğini ve lezzetini az çok tahmin edebiliriz. İşte Bolu mutfağından birbirinden lezzetli Bolu yemekleri tarifleri!

BOLU MUTFAĞI

Bolu Mutfağı, oldukça zengin yöresel lezzetlere sahip olan bir mutfaktır. Ülkenin her bir köşesinde farklı lezzetler vardır ve her yörenin lezzeti ayrı güzeldir. İşte geleneksel Bolu yemekleri de böyledir! Bolu Mutfağından bahsederken anılması gereken aşçılar vardır ki; onlar da Mengenli aşçılardır. Türk gastronomisinin yapı taşı olan Mengenli aşçılar Bolu'nın ve de Türkiye'nin en iyi aşçılarını oluşturan ya da onlara öğretmenlik yapmış aşçılardır. Boludan çıkıp, Türkiye'ye yayılan Mengenli aşçılar, daha sonra tüm dünyada ün kazanmıştır. Bolu Mutfağı yalnızca Türkiye'de değil, Mengenli aşçıları sayesinde dünyada da tanınmaktadır.Hem ülkede hem dünyada Bolulu aşçıların yeri ayrıdır.Osmanlı mutfağına da çok sayıda yemek kazandırmış ve geleneksel Türk mutfağının temel taşlarından biri olan Bolulu ve Mengenli aşçıların ünü padişahlar tarafından bile bilinirdi derler.

BOLU MUTFAĞI YÖRESEL YEMEKLERİ

Bolu Mutfağının çok sayıda yöresel yemeği bulunur. Bunlardan çok azı yeterince değer görmüş ve ünlenmiştir. Türkiye'nin dört bir yanında bilinen köfte ve kebapların yanı sıra Bolu yemekleri arasında farklı ve lezzetli çorbalar, pilavlar ve tatlılar da bulunur. İşte birbirinden lezzetli Bolu Yemekleri!

Mengen Pilavı

MENGEN PİLAVI

Mengen'li aşçıların çıktığı yerde lezzetli bir Mengen Pilavı yemeden olmaz! Bolu mutfağında sık sık gördüğümüz kuzu etinin mantar ve cevizle pilavda birleşmesinin lezzetine bayılacaksınız!

Malzemeler:

500 gram pirinç

250 gram kuzu kuşbaşı eti

2 adet kuru soğan

3 adet domates

200 gram mantar

1 demet dereotu

2 yemek kaşığı tereyağı

100 gram ceviz içi

8 su bardağı su

1 tatlı kaşığı toz şeker

şeker 1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Yapılışı:

Pirinci ılık tuzlu suda 1 saat bekletelim ve iyice yıkayalım, süzelim.

Soğanları ince ince kıyalım, domatesleri soyup küp küp doğrayalım. Mantarları iyice temizleyip ince ince doğrayalım. Dereotunu yıkayalım ve ince ince kıyalım.

Tereyağının yarısını bir tencerede eritelim soğanı pembeleşinceye kadar kavuralım. Kuzu etini ilave edelim, suyunu salıp çekinceye kadar kavuralım. Mantar ve domatesi de ekleyip karıştıralım. Birkaç dakika kavurup suyunu ilave edelim. Üzerine çıkan köpüğü alarak yarım saat pişirelim. Etler hafif yumuşadıktan sonra pirinç, tuz ve toz şekeri ilave edip kaynatalım. Kısık ateşte 25 dakika pişirelim ve ateşten alalım.

Kalan tereyağını tavada kızdırıp ateşten alalım. Üzerine dereotu, kekik, karabiber ve cevizi ekleyip karıştıralım. Pilavın üzerine döküp 10 dakika dinlenmeye bırakalım. Pirinçleri ezmemeye dikkat ederek özenle harmanlayıp sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun.

HÖŞMERİM

Bolu yemeklerinden bahsederken Höşmerim'den bahsetmemek olmaz. Bolu tatlıları arasında Höşmerim ve Saray Helvası en sevilenler arasında. Birçok yörede yapılan Höşmerim, Bolu'da da sevilerek yapıyor ve yeniyor!

Malzemeler:

1 litre süt

1/2 tatlı kaşığı peynir mayası

1 su bardağı irmik

3 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

Yapılışı:

Toz şekeri ve irmiği bir kapta harmanlayalım. Mümkünse taze ve doğal sütü, küçük parmağınızın dayanabileceği bir sıcaklığa getirelim. Sütün parmağınızı yakmayacak derecede ılık olması gerekiyor.

Ilık sütün içerisine peynir mayasını katalım ve kapağı kapalı tencerede 5-10 dakika kadar bekletelim.

Toz şeker ve irmik karışımıyla birlikte yumurta sarısını da ekledikten sonra tencereyi ocağa alalım. Tatlı karışımını kısık ateşte kaynatmaya başlayalım. Dibinin tutmaması için tahta bir kaşıkla sürekli karıştıralım.

Göz göz olup koyulaşan peynir tatlısını servis tabaklarına alalım soğuttuktan sonra servis edelim!

YOĞURTLU BAKLA

Bir diğer ünlü Bolu çorbası ise Yoğurtlu Bakla Çorbasıdır. Bu tarif için bir tencerede su kaynatılır ve kaynayan suyun içine küçük bir kuru soğan rendelenir. Baklalar kırılıp yıkandıktan sonra tencereye atılır ve pişirilir. Daha sonra un, yoğurt, 1 yumurta ve tuz terbiye edilir ve çorbaya eklenir. İyice piştikten sonra üzerine tereyağı kızdırılıp dökülür ve servis yapılır.

YAYLA ÇORBASI

Bolu Mutfağı çorbalarından en çok bilineni yayla çorbasıdır. Bolu usulü Yayla Çorbası yapmak için bir tencerede tuzlu su kaynatılır. Ayıklanmış ve yıkanmış pirinç suyun içine atılır. Başka bir tencerede nohut pişirilir ve nohut da pirinçlerin içerisine ilave edilir. Ayrı bir kapta 1 bardak un, 2 kaşık süzme yoğurt ve 1 yumurta karıştırılır, çorbanın terbiyesi elde edilir ve çorbaya ilave edilir. Ara sıra karıştırılarak pişirilen çorbanın üzerine kızartılmış tereyağı ve kuru nane dökülerek servis yapılır.

OVMAÇ ÇORBASI

Bolu Mutfağı'nın başlıca çorbalarından biri Ovmaç Çorbası ya da diğer adıyla Oğmaç Çorbası'dır. Hamurlarla yapılan bu çorba hem çok lezzetli hem de çok doyurucudur. Bu çorbaya kıyma ya da nohut da ekleyerek lezzeti arttırılabilmektedir.

Malzemeler:

Hamuru için:

1 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

Çorba malzemeleri:

1 adet ince kıyılmış kuru soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı salça

1 adet rendelenmiş domates

4 diş sarımsak

1 çay kaşığı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı pul biber

1,5 litre su (et suyu da tercih edilebilir)

Yapılışı:

Geniş bir kaba un, tuz ve yumurtayı alalım, yoğuralım ve top top hamur haline getirelim.

Çorbayı pişireceğimiz tencereye tereyağı alalım ile soğanı kavuralım. Tereyağının yanmaması için 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ekleyerek de kavurabilirsiniz. Soğanlar pembeleşmeye başlayınca domates rendesi ve salçayı ekleyerek kavurmaya devam edelim. Sarımsak ve sıcak suyu da ekledikten sonra bir taşım kaynamaya bırakalım.

Kaynayan suyun içerisine küçük hamur parçalarını yavaş yavaş ve karıştırarak ekleyelim. Tuz, karabiber, pul biber ve naneyi de ekleyip 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alalım. Servise hazır, afiyet olsun!

KABAKLI GÖZLEME

Bu gözleme tarifi hem çok lezzetli hem de çok doyurucu! Tatlı ve tuzlunun birleşmesiyle oluşan Kabaklı Gözleme tarifi: Kabakları rendeleyelim ve suyunu süzelim. Kat kat açılan iki adet taze yufkanın arasına rendelenmiş kabağı ekleyelim ve toz şekeri kavurup üzerine sürelim. Yufkaların kenarları bastırılarak birbirine yapışmasını sağlayalım ve sac üzerinde pişirelim. Üst üste konulan gözlemeleri yağlayalım ve kalbura bastırarak şekil verelim. Kesilerek kaymakla birlikte servis yapalım.

KARTALKAYA KEBABI

Bolu'nun yöresel kebap tariflerinden biri Kartalkaya Kebabı'dır!

Malzemeler:

2 kg kuzu kuşbaşı

500 gram arpacık soğan

1 kg milföy hamuru

200 gram tereyağı

4 adet büyük boy havuç

100 gram ayçiçek yağı

4 adet dolmalık taze kabak

Tuz, toz biber, kekik

Yapılışı:

Bir tavanın içerisine sıvı yağı alalım ve kuzu kuşbaşıları ekleyelim. Kuzu kuşbaşını önce burada filambe yapacağız ve daha uygun bir tencereye alacağız. Kuzu kuşbaşılara tereyağının yarısını ekleyelim ve az su ilave ederek ortalama bir saat kısık ateşte pişirmeye bırakalım.

Havuç ve kabakları parizyen kaşığıyla çıkartalım arpacık soğanları da soyalım. Kalan 100 gram tereyağını da ilave edelim ve uygun bir tencerede kısık ateşle kavurarak pişirelim.

Milföy hamurlarını tek tek parçalara bölerek incelterek piştiğinde tabak şeklini alacak şekilde hazırlayalım.

Üzerlerine yumurta sarısı sürelim ve 180 derecelik fırında 20 dakika pişirelim. Pişen hamurların içerisine önce pişen etleri üzerine de sebzeleri koyalım ve biraz et suyuyla beraber sıcak servis yapalım. Afiyet olsun!

SARAY HELVASI

Bir diğer Bolu Tatlısı tarifi de Saray Helvası! Un yağda kavrulur ve miyane haline getirilir. Diğer tarafta şeker suda ağda kıvamına gelinceye kadar kaynatılır. Daha sonra elde çekiştirilerek liflenmesi sağlanır. Bir kenarda dinlendikten sonra tepsiye koyulur. Unun ve şekerin birbirine iyice karıştırılıp yedirilmesi gerekmektedir. Tepsiye konulan tatlı baklava şeklinde kesilir ve daha sonra servis edilir!