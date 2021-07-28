Antalya'da can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Alevlerden en çok etkilenen Kalemler Mahallesi Azizler mevkisinde hayvanlarıyla birlikte traktörlerle bölgeden kaçan vatandaşların panik anları fotoğraflara yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde öğle saatlerinde 2 farklı noktada yangın başladı. İlk yangın haberi kırsal Yeniköy Mahallesi'nden geldi. Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. Yeniköy, Evrenseki ve Kalemler mahalleleri boşaltıldı. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, yangının yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

SİDE KAVŞAGINDA DA YANGIN ÇIKTI

Ekipler Yeniköydeki yangına müdahale ederken ikinci bir yangın haberi ise kent merkezinden geldi. Side kavşağı yakınlarında ormanlık alanda başlayan yangın da rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. Bölgenin yerleşim yerlerine yakın olması riski artırdı. Alevler karayolu refüjündeki palmiye alanlarına da sıçradı. Bölgede iki petrol istasyonunun olması büyük korku yarattı. Alevlerin yerleşim birimlerine yaklaşması üzerine 2 mahallede bazı evler boşaltıldı.

YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Yangınlara 1 uçak 19 helikopter 103 arazöz, 6 dozer ve yüzlerce işçi ile müdahale ediliyor. Yangına Orman bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale ediyor. Çevre il ve ilçelerden de destek ekipler bölgeye yönlendirildi.

DUMANDAN ETKİLENEN 40 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Manavgat Devlet Hastanesi'ne yangın nedeniyle dumandan etkilenen 40 kişi başvurdu ve bu kişilere oksijen tedavisi uygulandı. Vücudunda yanık olan ve durumunun ağır olduğu belirtilen bir kişi ise ilk müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi.

BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye doğru yola çıktı. Yangının etkili olduğu bölgede güvenlik güçleri vatandaşlara destek olmaya çalışıyor.

PANİK ANLARI FOTOĞRAF KARELERİNİ YANSIDI

İlçenin Kalemler Mahallesi Azizler mevkisindeki yangında evlerinde olanlar, görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı.Yangında, bazı evlerin zarar gördüğü, hayvanların telef olduğu belirtildi.Traktörlerle bölgeden uzaklaşanların yaşadığı panik anları ise kameralara yansıdı. Yangının etkili olduğu bazı bölgeki evlerde hasar meydana geldi.