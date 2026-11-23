Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Sarıcalar Mahallesi'ndeki zincir market şubesine elinde tabancayla giren kimliği belirsiz şüpheli, markette çalışan kadına iki el ateş etti. Bacaklarından yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

KADIN ÇALIŞANI VURDU

Olay, akşam saatlerinde Silifke ilçesi Sarıcalar Mahallesi'ndeki bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre 30 yaşlarında kimliği belirsiz bir erkek, elinde tabancayla markete girip, burada çalışan S.G.E.'ye iki el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli olay yerinden kaçarken, bacaklarından yaralanan S.G.E. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Şüphelinin eşkalini belirlemek ve yakalamak için iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı