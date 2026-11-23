Kümülonimbus bulutu İstanbul'da uçuşları aksattı, uçaklar havada tur atıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da yıldırımlara yol açan Kümülonimbus bulutu hava trafiğini olumsuz etkiliyor. Pilotlar bulutlara yakalanmamak için havada tur atarken, yağışta görüş mesafesi düşünce İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki bazı uçaklar başka limanlara yönlendirildi.
İSTANBUL'da kötü hava koşulları ve yıldırımlara neden olan 'Kümülonimbus' bulutu sebebiyle uçaklar havada tur atıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarlarının ardından, kötü hava koşulları ve yıldırımlara neden olan 'Kümülonimbus' bulutu hava trafiğini olumsuz etkiliyor. Bulutlara yakalanmamak isteyen pilotlar havada tur atmak zorunda kalıyor. Pilotlar, hava trafiğini düzenleyen kontrolörlere gördükleri olumsuz hava koşullarının olduğu koordinatlar konusunda bilgi veriyor. Şiddetli yağış sırasında görüş mesafesinin düşmesinden dolayı İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçaklar başka limanlara yönlendirildi.