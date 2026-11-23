Bursa Osmangazi'de kamyonetten düşen direk başlığı otomobilde hasara yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 11 Eylül Bulvarı'nda kamyonetin kasasında taşınan aydınlatma direği başlığı, arkadan gelen otomobilin üzerine düştü. Otomobilde hasara neden olan olay anları araç kamerasına yansıdı.
BURSA'da kamyonetin kasasında taşınan aydınlatma direği başlığı, hareket halindeki otomobilin üzerine düştü. O anlar araç kamerasına yansıdı.
Olay, Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Hareket halindeki kamyonetin kasasında bulunan aydınlatma direği başlığı, arkadan gelen otomobilin üzerine düştü. Otomobilin üzerine düşen parça, araçta hasara neden olurken, o anlar araç kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı