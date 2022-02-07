Alparslan Büyük Selçuklu Maria kimdir? Fahriye Evcen'in rolü ne? Alparslan Büyük Selçuklu Akça Hatun kim?

Alparslan Büyük Selçuklu Maria kim sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sultan Alparslan dizisinde Alparslan'ı Barış Arduç oynamakta. Sultan Alparslan'ın eşini ise gerçek hayatta Burak Özçivit'in eşi olan Fahriye Evcen oynayacak. Peki Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın eşi kimdir? Sultan Alparslan'ın karısı kim? Sultan Alparslan'ın eşleri kimler? Akça Hatun kimdir? Fahriye Evcen'in rolü ne? Alparslan Büyük Selçuklu Fahriye Evcen rolü nedir? Fahriye Evcen kimdir? Fahriye Evcen kaç yaşında, nereli? Fahriye Evcenhayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU MARIA KİM?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve 2 sezonda 'Alparslan' adıyla ekrana gelecek olan tarih dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in canlandıracağı rol şimdiden merak konusu oldu. Evcen'in dizide, 1071 yılında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracağı öğrenildi. Güzel oyuncunun partneri ise Barış Arduç olacak.

FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

4 Haziran 1986 yılında dünyaya gelen Fahriye Evcen, anne tarafından Çerkes, baba tarafından ise Kavala göçmenidir. Solingen'de dünyaya gelen Evcen, çocukluk yıllarında Almanya'da ailesi ile birlikte zor zamanlar geçirdiğini belirtiyor. Kendisi henüz 7 yaşındayken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başladığında Evcen'in ailesinin evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttuğu biliniyor.

Fahriye Evcen, Türkiye'de tatilde olduğu bir dönemde Oya Erdoğan'ın programına seyirci olarak katılmış ve Erdoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırmıştı. Almanya Düsseldorf Heinrich- Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitim aldığı sıralarda dizi teklifleri alan ve okulu dondurarak annesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, ilk olarak Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Necla karakteri ile dizi sektörüne adım attı. İlk sinema deneyimini ise 2008 yılında yayınlanan Cennet filmi ile yaşadı. Yine aynı yıl Aşk Tutulması filminde başrol oynadı. Almanya'da üniversite eğitimini yarım bırakan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi tarih Bölümü'nden mezun olmuştur. TİMS Productios'ın yapımcılığını üstlendiği Çalıkuşu adlı dizide Feride karakterine hayat verdi. Ünlü oyuncunun dizideki partneri ise Burak Özçivit oldu. Yine Burak Özçivit'le birlikte Aşk Sana Benzer adlı sinema filminde başrolü paylaştı. 2017 yılında yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'le hayatını birleştirdi. Mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen- Burak Özçivit çiftinin 2 yaşında Karan isminde çocukları bulunuyor.

Fahriye Evcen'in Rol Aldığı Dizi ve Filmler;

- Ölene Kadar (TV Dizisi)

- Çalıkuşu (TV Dizisi)

- Yaprak Dökümü (TV Dizisi)

- Sonsuz Aşk (Sinema Filmi)

- Aş Sana Benzer (Sinema Filmi) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

- Kurt Seyit ve Şura (TV Dizisi)

- Evim Sensin (Sinema Filmi)

- Yalancı Bahar (TV Dizisi)

- Veda (TV Dizisi)

- Cennet (Sinema Filmi) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

- Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak (Sinema Filmi)

- Takiye Allah'ın Yolunda (Sinema Filmi)

- Alvin ve Sincaplar (Türkçe Seslendirme- Sinema Filmi)

- Hasret (TV Dizisi)

- Asla Unutma (TV Dizisi)

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