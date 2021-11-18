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Aleyna Tilki'nin annesine cinsel içerikli mesaj! İfşa etti

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Aleyna Tilki'nin annesine cinsel içerikli mesaj! İfşa etti

Popçu Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile yorgunluk atmak için Dubai tatiline çıkmıştı. Tatilden pozlarını paylaşan anne Havva Öztel, kendisine gelen cinsel içerikli mesajı ifşa etti. İşte detaylar...

'O Sen Olsan Bari' ve 'Cevapsız Çınlama' şarkılarıyla şöhrete kavuşan genç popçu Aleyna Tilki ve ailesi gündemden düşmüyor.

İDDİALI POZLAR VERDİ

Son olarak kızlarıyla Dubai'ye giden ve iddialı bikinili pozlarını paylaşan Havva Öztel (43), sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Instagram'ı kızından daha aktif kullanan Öztel, bu sefer kendisine gelen çirkin bir mesajı ifşa etti.

İĞRENÇ MESAJLAR

Bir sosyal medya takipçisi Öztel'e, terbiyesizce bir mesaj attı. Takipçi hızını alamayıp "Umarım yatalak olursun" bedduasıyla herkesi şoke etti.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ise bu mesajı paylaşarak "Bir insan nasıl bu kadar zalim düşüncelere sahip olabilir?" diye sordu.

"BUNLAR KADIN KATİLİ"

Öztel daha sonra ise "Bunlar kadın katili, bunlar tacizci. Birçok kadın maalesef böyle şeylere maruz kalıyor" yorumunda bulundu.

HAVVA ÖZTEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Havva Öztel, 1978 yılında dünyaya gelmiştir. 43 yaşındaki Havva Öztel, eşi Mehmet Tilki'den 2017'de boşandıktan sonra kızları ile birlikte yaşamaya başlamıştır.

Havva Öztel, aslen Trabzonlu. Aleyna Tilki şöhret olmadan önce bir okulda müdür yardımcısı olan Havva Öztel, kızının şöhreti sonrasında bir yurt sahibi oldu. Havva Öztel, kızının destiğiyle spor markası da kurdu.

Aleyna Tilki'nin annesine cinsel içerikli mesaj! İfşa etti

Aleyna Tilki'nin annesine cinsel içerikli mesaj! İfşa etti

Aleyna Tilki'nin annesine cinsel içerikli mesaj! İfşa etti

Aleyna Tilki'nin annesine cinsel içerikli mesaj! İfşa etti

Aleyna Tilki'nin annesine cinsel içerikli mesaj! İfşa etti

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