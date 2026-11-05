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Çıkan kriz Montella'ya yarıyor! Avrupa devinin başına geçmesi an meselesi

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Çıkan kriz Montella'ya yarıyor! Avrupa devinin başına geçmesi an meselesi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 4-1 yenilen Napoli'de saha içi ve soyunma odasında kriz patlak verdi. Kevin De Bruyne ile Lorenzo Lucca arasındaki gerginlik ve Matteo Politano'nun açıklamaları İtalyan basınında geniş yankı uyandırdı. Teknik direktör Allegri istifa etmeyi düşünmese de yönetim, olası bir değişiklik halinde Vincenzo Montella'yı göreve getirecek.

  • Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Porto'ya 4-1 mağlup oldu.
  • Massimiliano Allegri yönetimindeki Napoli, bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 7. yenilgisini aldı.
  • Napoli yönetiminin olası bir teknik direktör değişikliğinde listesinin başında Vincenzo Montella bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin dördüncü haftasında İtalyan ekibi Napoli, Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Porto’ya deplasmanda 4-1 mağlup olarak ağır bir darbe aldı. Massimiliano Allegri yönetiminde bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 7. yenilgisini yaşayan Serie A ekibinde saha içi ve soyunma odasında kriz baş gösterdi.

SOYUNMA ODASINDA GERİLİM

Porto karşılaşması sırasında Kevin De Bruyne ile Lorenzo Lucca arasında sahada yaşanan gerginliğin ardından, maç sonunda Matteo Politano’nun açıklamaları krizin boyutunu gözler önüne serdi. Politano’nun "Keşke takımdan başka isimler gelip olayları açıklayabilseydi, her zaman olduğu gibi biz İtalyanlar değil" sözleri İtalyan basınında geniş yer buldu

ALLEGRI İDDİALI ANCAK YÖNETİMİN PLANI HAZIR

Tuttomercato'da yer alan habere göre; İstifa etmeyi düşünmeyen Massimiliano Allegri, Lazio maçı sonrasındaki milli arada takımı toparlamayı hedefliyor. Ancak olası bir teknik direktör değişikliği durumunda Napoli yönetiminin listesinin başında Vincenzo Montella'nın bulunduğu belirtildi. Türkiye A Milli Takımı’ndaki görev süresinin ardından İtalya’ya dönmeye sıcak bakabileceği belirtilen Vincenzo Montella'nın Napoli kulübesi için "en uygun aday" olduğu ve göreve getirileceği ifade edildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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