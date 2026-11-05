Trabzonspor, Freiburg'a kendi sahasında mağlup oldu

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Uefa Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor ile Alman temsilcisi Freiburg karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 1-0 kaybetti.

FREIBURG ÖNE GEÇTİ

14. dakikada Grifo'nun sol taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Matanovic'in kafa vuruşunda, topu kaleci Onana, sağ tarafına doğru yatarak çeldi. Ancak altıpas içinde Kübler, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

BARAJA ÇARPAN TOP KORNERE GİTTİ

26. dakikada Muhammed Salah'ın ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest atışta, baraja çarpan top kornere çıktı.

SALAH SERT ŞUTUNDA İSABET SAĞLAYAMADI

41. dakikada Saviolo'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde topu kontrol eden Salah'ın sert şutunda, top üstten auta gitti.

BU KEZ FREIBURG GELDİ

43. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Eggestein'in pasında ceza alanı sol çaprazında Grifo'nun şutunda, top yandan auta çıktı.

TRABZONSPOR İLK KEZ KAYBETTİ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Freiburg kazandı. Bu sonuçla birlikte Avrupa'da ilk kez kaybeden Trabzonspor, 6 puanda kaldı. Freiburg da puanını 6'ya yükseltti.

THOMAS REIS İLE İLK KAYIP

Öte yandan Trabzonspor, Thomas Reis ile de ilk kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Göreve gelmesinin ardından ligde 5, Avrupa'da 2 galibiyet alan deneyimli hoca, sekizinci maçında ilk kez kaybetti.