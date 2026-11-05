Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzonspor, Freiburg'a kendi sahasında mağlup oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, Freiburg'a kendi sahasında mağlup oldu
Güncelleme:
1 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında ağırladığı Almanya'nın Freiburg takımına 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavililer ilk yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.

  • UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Papara Park'ta oynanan maçta Trabzonspor, Freiburg'a 1-0 mağlup oldu.
  • Freiburg'un golünü 14. dakikada Kübler attı.
  • Bu sonuçla Trabzonspor 6 puanda kalırken Freiburg da puanını 6'ya yükseltti.

Uefa Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor ile Alman temsilcisi Freiburg karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 1-0 kaybetti. 

FREIBURG ÖNE GEÇTİ

14. dakikada Grifo'nun sol taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Matanovic'in kafa vuruşunda, topu kaleci Onana, sağ tarafına doğru yatarak çeldi. Ancak altıpas içinde Kübler, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

BARAJA ÇARPAN TOP KORNERE GİTTİ

26. dakikada Muhammed Salah'ın ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest atışta, baraja çarpan top kornere çıktı.

SALAH SERT ŞUTUNDA İSABET SAĞLAYAMADI

41. dakikada Saviolo'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde topu kontrol eden Salah'ın sert şutunda, top üstten auta gitti.

BU KEZ FREIBURG GELDİ

43. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Eggestein'in pasında ceza alanı sol çaprazında Grifo'nun şutunda, top yandan auta çıktı.

TRABZONSPOR İLK KEZ KAYBETTİ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Freiburg kazandı. Bu sonuçla birlikte Avrupa'da ilk kez kaybeden Trabzonspor, 6 puanda kaldı. Freiburg da puanını 6'ya yükseltti.

THOMAS REIS İLE İLK KAYIP

Öte yandan Trabzonspor, Thomas Reis ile de ilk kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Göreve gelmesinin ardından ligde 5, Avrupa'da 2 galibiyet alan deneyimli hoca, sekizinci maçında ilk kez kaybetti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel 2 rakibini tahmin etti

Fenerbahçe'nin play-off'taki rakipleri duyuruldu
Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu104

Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Kızıyla birlikte eski eşinin yeğeni tarafından saldırısına uğradı! Dehşet anları kamerada

Kocasından boşandı, onun yeğeninden kurtulamadı! Dehşet anı kamerada
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTemha Arak:

ögleden sonra tık yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil

Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
Fenerbahçe'de müjdeler peş peşe! Taraftar bayram edecek

Fenerbahçe'de müjdeler peş peşe! Taraftar bayram edecek
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler107

Fatma Betül Sayan Kaya adliyede! Muhabirler tek soru sordu
Latin Amerika'ya kadar ihracat yapıyordu! İzmirli demir çelik şirketi konkordato istedi

Dünyaya ihracat yapıyordu! 29 yıllık çelik devi konkordato istedi
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak iddia

Liverpool zaferi sonrası çok konuşulacak iddia: Yüzde 70-80 olarak...

Babasından Alzheimer genini miras aldı, hayatı değişti

Babasından kalan miras kabusu oldu! Hayatını baştan yazdı
Avrupa'da 18 uçakta bomba alarmı! Tehdit mesajı kan dondurdu

Avrupa hava sahası karıştı! 18 uçakta bomba alarmı