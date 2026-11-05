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Köfteci Yusuf'a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde...

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Köfteci Yusuf'a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde...
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Domuz eti skandalıyla hafızalara kazınan Köfteci Yusuf'a giden bir müşteri, sipariş ettiği etli çorbadaki aşırı et yoğunluğuna "Resmen çorbalı et getirdiler, günlük proteinimi tek kaseden almak istemiyorum" diyerek isyan etti.

  • Köfteci Yusuf şubesinde sabah saatlerinde etli çorba siparişi veren bir müşteri, kasede beklediğinden çok daha fazla et bulunduğunu belirterek porsiyon dengesizliğine tepki gösterdi.
  • Müşteri, 'çorbalı et' getirildiğini söyleyerek çorbanın yarısını içemediğini ve etlerin kendisine fazla geldiğini dile getirdi.
  • Sosyal medyada paylaşılan bu deneyim, restoranın malzeme oranları ve servis standartları üzerine tartışma başlattı.

Geçmişte domuz eti iddialarıyla gündemden düşmeyen Köfteci Yusuf'ta sabah saatlerinde çorba siparişi veren bir müşteri, kasedeki aşırı et yoğunluğuna "Resmen çorbalı et getirdiler, etler mideme kalabalık geldi" diyerek sitem etti.

"KEPÇENİN AYARI BOZUK OLUYORMUŞ"

Sosyal medyada bir vatandaşın Köfteci Yusuf şubesinde yaşadığı çorba deneyimi kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Sabah saatlerinde restorana giden müşteri, sipariş ettiği etli çorbanın porsiyon dengesizliğine dikkat çekerek şaşkınlığını dile getirdi. Etli çorba yerine adeta et tabağıyla karşılaştığını belirten vatandaş, "Köfteci Yusuf’tayım. Etli çorba isteme gafletine kapıldım. Resmen çorbalı et getirdiler. Bilsem mercimek çorbası isterdim. Yarısını içemedim, etler çok kalabalık geldi mideme" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Porsiyonun sabahın erken saatlerinde verilmiş olmasına bağlayan müşteri, "Demek ki sabah erken saatlerde bundan isterseniz kepçenin ayarı bozuk oluyormuş. Günlük proteinimin hepsini bir kase çorbadan karşılamak istemiyorum belki ben?" diyerek yaşadığı sitemi eğlenceli bir dille paylaştı. Paylaşım, kısa sürede restorandaki malzeme oranları ve servis standartları üzerinden yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Okurların en beğendiği yorum
JY:TÜRKİYE'YE GELDİĞİMDE MUHAKKAK GİDECEĞİM KÖFTECİ YUSUF'A. DOMUZ ETİNİN KÖFTESİ LEZZETLİ OLUR.
Tüm yorumlar (11)
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıJY:

TÜRKİYE'YE GELDİĞİMDE MUHAKKAK GİDECEĞİM KÖFTECİ YUSUF'A. DOMUZ ETİNİN KÖFTESİ LEZZETLİ OLUR.

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Haber YorumlarıKAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ:

bacağından bir parça ye, neden buralara kadar yorulacaksın dmz

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Haber YorumlarıKartal Doğan:

Hmm, kendi etini yiyende varmış

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Haber YorumlarıKAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ:

ananıda getir oda özlemiştir memleket şeysini, yani köftesini , yesin yiyebildiği kadar ,bizim memleket misafir perverdir herkesi tıka basa doyurur

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Haber YorumlarıLatife Aydin:

NANKÖRLÜKTE SON NOKTA

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Haber YorumlarıHALK OZANI AŞIK CEMŞİT:

Adam aslında nisbet yapmış dalga geçmiş tabi malzeme olmuş baya kıskanan hırsızlara kapak olmuş.LAP LUP ŞAP LAP LAP LAP KUDuRTMUŞ RESMEN :))

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Haber Yorumlarıcemalettin çelik:

tam saçmalık herkes çorbanıniçinde et az diye itiraz eder Buda eti çok diyor az rastlanacak bir kafa tipi

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Haber Yorumlarıberkcan çınar:

bazıları azlığından şikayet eder bu içindeki malzeme fazla olunca şikayet ediyor garip :)

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