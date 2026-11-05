Köfteci Yusuf'a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde...Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Domuz eti skandalıyla hafızalara kazınan Köfteci Yusuf'a giden bir müşteri, sipariş ettiği etli çorbadaki aşırı et yoğunluğuna "Resmen çorbalı et getirdiler, günlük proteinimi tek kaseden almak istemiyorum" diyerek isyan etti.
- Köfteci Yusuf şubesinde sabah saatlerinde etli çorba siparişi veren bir müşteri, kasede beklediğinden çok daha fazla et bulunduğunu belirterek porsiyon dengesizliğine tepki gösterdi.
- Müşteri, 'çorbalı et' getirildiğini söyleyerek çorbanın yarısını içemediğini ve etlerin kendisine fazla geldiğini dile getirdi.
- Sosyal medyada paylaşılan bu deneyim, restoranın malzeme oranları ve servis standartları üzerine tartışma başlattı.
Geçmişte domuz eti iddialarıyla gündemden düşmeyen Köfteci Yusuf'ta sabah saatlerinde çorba siparişi veren bir müşteri, kasedeki aşırı et yoğunluğuna "Resmen çorbalı et getirdiler, etler mideme kalabalık geldi" diyerek sitem etti.
"KEPÇENİN AYARI BOZUK OLUYORMUŞ"
Sosyal medyada bir vatandaşın Köfteci Yusuf şubesinde yaşadığı çorba deneyimi kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Sabah saatlerinde restorana giden müşteri, sipariş ettiği etli çorbanın porsiyon dengesizliğine dikkat çekerek şaşkınlığını dile getirdi. Etli çorba yerine adeta et tabağıyla karşılaştığını belirten vatandaş, "Köfteci Yusuf’tayım. Etli çorba isteme gafletine kapıldım. Resmen çorbalı et getirdiler. Bilsem mercimek çorbası isterdim. Yarısını içemedim, etler çok kalabalık geldi mideme" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI
Porsiyonun sabahın erken saatlerinde verilmiş olmasına bağlayan müşteri, "Demek ki sabah erken saatlerde bundan isterseniz kepçenin ayarı bozuk oluyormuş. Günlük proteinimin hepsini bir kase çorbadan karşılamak istemiyorum belki ben?" diyerek yaşadığı sitemi eğlenceli bir dille paylaştı. Paylaşım, kısa sürede restorandaki malzeme oranları ve servis standartları üzerinden yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.