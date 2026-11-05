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Barcelona, Raphinha'nın sözleşmesini uzattı

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Barcelona, Raphinha'nın sözleşmesini uzattı
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İspanyol ekibi Barcelona, Brezilyalı oyuncu Raphinha’nın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

La Liga ekiplerinden Barcelona'daki geleceği merakla beklenen Raphinha, beklenen imzayı sonunda attı. 

2030'A KADAR DEVAM

Barcelona, Brezilyalı oyuncusu Raphinha ile yeni sözleşme imzaladı. İspanyol ekibin resmi sitesinden yapılan açıklamada Raphinha’nın sözleşmesinin 30 Haziran 2030 yılına kadar uzaltıldığını duyurdu.

BARCELONA'DAKİ PERFORMANSI

29 yaşındaki oyuncu, Barcelona’ya transfer olduğu 2022 yılından beri bordo-mavi formayla 190 maça çıktı. Bu maçlarda 94 gol atan Raphinha, 3 La Liga şampiyonluğu, 1 Copa del Rey ve 3 İspanya Süper Kupası kazandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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