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Adana'da kadın, eski eşinin cezaevinden torunuyla ölüm tehdidi gönderdiğini öne sürdü

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Adana'da kadın, eski eşinin cezaevinden torunuyla ölüm tehdidi gönderdiğini öne sürdü Haber Videosunu İzle
Adana'da kadın, eski eşinin cezaevinden torunuyla ölüm tehdidi gönderdiğini öne sürdü
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Adana'da 52 yaşındaki kadın, 9 Ağustos 2026'da evine giren eski eşi tarafından komşusunun yanında 13-14 yerinden bıçaklandı; 4 gün komada kaldıktan sonra hayata tutundu. Kadın, tutuklu eski eşinin cezaevinden torunu aracılığıyla ölüm tehdidi gönderdiğini öne sürdü.

Adana'da 10 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından önce kefen gönderilerek, ardından "Sana mezar yeri aldım" denilerek tehdit edilen 52 yaşındaki Ayşe Katırcı, 9 Ağustos 2026'da evine giren eski eşi Arif T. tarafından komşusunun yanında 13-14 yerinden bıçaklandı. 4 gün komada kaldıktan sonra hayata tutunan ancak sağ elinde güç kaybı ve vücudunda sürekli ağrılarla yaşamını sürdürmeye çalışan kadın, eski eşinin cezaevinden bu kez torunuyla tehdit mesajı gönderdiğini öne sürdü.

Önce kefen gönderdi, sonra bıçakladı

İddiaya göre, 10 yıl önce boşandığı Ayşe Katırcı'yı tehdit etmeye başlayan Arif T. (56), önce eski eşine kefen gönderdi, ardından "Sana mezar yeri aldım" diyerek ölümle tehdit etti. Tehditlerin ardından 9 Ağustos 2026 tarihinde Katırcı'nın evine arka taraftan giren Arif T., kadını komşusunun yanında 13-14 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 4 gün komada kalan Katırcı, hayata tutunurken şüpheli eski koca ise yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Yarım bıraktığım işi tamamlayacağım" mesajı gönderdi

Saldırının ardından sağ elinde güç kaybı yaşayan ve vücudundaki ağrılar nedeniyle günlük yaşamını sürdürmekte zorlanan Ayşe Katırcı, eski eşinin cezaevinden de kendisini tehdit etmeye devam ettiğini söyledi.

Yaşadığı süreci anlatan Katırcı, "Belki şu an nefes alıyorum ama yaşamıyorum. Yarım bir insan oldum. Hastane sürecinde zaten bin kere öldüm, hala da aynı şekildeyim. Sesimi önce duyurabilseydim bu duruma gelmeyecektim. 13-14 yerimden bıçakladı. Elimi kullanamıyorum, hiçbir yerimi kullanamıyorum. Sadece nefes alıyorum ama çektiğim acılardan nefes aldığıma bile sevinemiyorum" dedi.

Torunuyla ölüm mesajı gönderdiğini iddia etti

Eski eşinin hala kendisini öldürmekle tehdit ettiğini ileri süren Katırcı, torununun cezaevi ziyaretinde duyduğu sözleri kendisine aktardığını belirterek şöyle konuştu:

"Torunum cezaevine görüşe gittiğinde, 'Devlet bana bir iki yıl ceza verir, ben çıktığımda yarım kalan işimi tamamlayıp geri geleceğim' diye haber göndermiş. Yani beni öldürmeyi kafaya koymuş. Çocuklar sitem etmeye gittiklerinde de çocuk gelip bana 'Nene, seni öldürecekmiş' dedi. Şaşırdım kaldım."

"Adana'dan kaçacak maddi gücüm yok"

Can güvenliğinden endişe ettiğini belirten Katırcı, maddi imkansızlıklar nedeniyle Adana'dan ayrılamadığını ifade ederek, "Yaşama şansım zaten yok, bunun bilincindeyim. Çıkış noktam da yok. Maddi durumum olmadığı için Adana'dan da kaçamıyorum, bir yere de gidemiyorum. Devletimizin vereceği cezaya güveniyorum. Tek isteğim, yaşattığı bu acıların karşılığında iyi bir ceza alması. Hala kadınların sesi olmak istiyorum. Haberlere baktığımda sürekli kadınların öldürüldüğünü görüyorum. Böyle kalsın istemiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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