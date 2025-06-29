Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi

Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi
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Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi
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Türkiye'de 2 gün içinde 150 yangına müdahale edilirken bir endişe veren haber de İzmir'den geldi. Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yurt geneliyle ilgili bilgileri veren Bakan Yumaklı "Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Bolu Göynük ve Manisa'daki yangınlar kontrol altında" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 2 gündür devam eden yangınlarla ilgili son bilgileri Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı canlı yayında aktardı. Bakan Yumaklı "Bilecik- Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Manisa Akhisar'daki de kısmen kontrol altına alındı. Hem Bilecik'te hem Manisa'daki yangının soğutma çalışmalarına arkadaşlarımız devam ediyor. Öte yandan Bolu Göynük'teki yangın da kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yangınla ilgili soruşturmalarda 17 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İZMİR'DEN ENDİŞE YARATAN HABER

Bakan Yumaklı'nın art arda verdiği güzel haberlerin ardından bir endişe yaratan gelişme daha yaşandı. İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi

Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi

BAKAN YUMAKLI: BOLU GÖYNÜK'TEKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA

Türkiye'de son 2 gündür devam eden yangınlarla ilgili son bilgileri Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı canlı yayında aktardı. Kurmaylarıyla birlikte kamera karşısına geçen Bakan Yumaklı, 2 gün içinde 150 yangına müdahale edildiğini aktararak güzel haberleri art arda sıraladı. Bakan Yumaklı "Bilecik- Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Manisa Akhisar'daki de kısmen kontrol altına alındı. Hem Bilecik'te hem Manisa'daki yangının soğutma çalışmalarına arkadaşlarımız devam ediyor. Öte yandan Bolu Göynük'teki yangın da kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.

Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi

"YAĞMUR DA RABBİMİN LÜTFU, BİZLERİN İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRDI"

Yumaklı'nın açıklaması şu şekilde; "150 yangına müdahale edildi. Bolu Göynük ve Manisa'daki yangınlar kontrol altına alındı. Bilecik ve Manisa'daki yangınlarda soğutma çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de çalışmalar devam edecek. Hem karadan hem havadan arkadaşlarımız buna devam edecekler. Sakarya - Bilecik taraflarında başlayan yağmur da rabbimin lütfu, bizlerin işlerini de kolaylaştırdı. Sadece dün gece 5.5-6 saatte 58 kilometrelik bir orman yolu açtılar. Buradaki müdahalenin büyüklüğünü anlatmak için bu çarpıcı bir rakam. Sadece iki günde Türkiye genelinde uçaklarımız 350, helikopterlerimiz ise 2300 sorti yaptı. Arkadaşlarımız yangınla mücadelede stratejiyi ortaya koyarken hava ve kara araçlarını da bölgedeki coğrafi şartlarına göre belirler. Her yere uçak ya da helikopter müdahale etmez. Rakamlar sadece iki gündeki sorti rakamları. Çıkan yangınların sorumlularıyla ilgili kolluk kuvvetlerimiz çok titiz çalışma yaptılar. Bizler de onların en ağır cezayı alması için takipçisi olacağız."

Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi

BAKAN TUNÇ: 17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "26-28 Haziran 2025 tarihleri arasında çeşitli illerimizde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi

"CEZA İNFAZ KURUMLARIMIZDA HERHANGİ BİR TEHLİKE BULUNMAMAKTADIR"

Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır. #YeşilVatan'ımızı korumak için fedakârca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz."

Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

ormanlarımızı yakmak için yarışıyor hainler..

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Haber Yorumlarıdursunkaragoz:

gazze hergun yanıyor burada firsat icin bekleyenler de var cahillerde var orada muslumanlar olurken bize hu,ur olacagini sananlar var hala

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bu yangınları çıkaranlar vatan hainliği ile yargılanmalı.

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Bu ne is ya her yaz...

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Haber YorumlarıMr Camel:

Heryil dunya kadar vergi toplarlar yangın söndürme ekibini güçlendirmezler yatırım yapmazlar sonra ALLAH ın takdırı derler yaptı derler şırk koşarlar sözde müslüman ülke derler adaletsizliği akılsızlığın tam merkezindeyiz

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