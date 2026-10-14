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Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti

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Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
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“Eylül’de Gel”, “Fabrika Kızı” ve “Kara Tren” gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan şarkıcı ve besteci Alpay Nazikioğlu 91 yaşında yaşamını yitirdi.

  • Türk pop müziğinin öncü isimlerinden Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti.
  • 17 Temmuz 1935'te Ankara'da doğan Alpay, 1960'lı yıllarda profesyonel müzik kariyerine başladı ve ilk 45'lik plağını 1964 yılında çıkardı.
  • Alpay, "Eylül'de Gel", "Fabrika Kızı", "Kara Tren" ve "Bekledim Yine" gibi eserleriyle tanındı.

Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında aramızdan ayrıldı. Usta sanatçının vefat haberini gazeteci Nasuh Bektaş sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Bektaş yaptığı paylaşımda, “Müzik dünyasının önemli isimlerinden Alpay hayatını kaybetti. Sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi. Sanatçının ölüm sebebine ve cenaze detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TÜRK POP MÜZİĞİNİN ÖNCÜ İSİMLERİ ARASINDAYDI

17 Temmuz 1935 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Alpay Nazikioğlu, Türk pop müziğinin temellerini atan öncü figürler arasında yer aldı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimini sürdürürken 1960’lı yıllarda profesyonel müzik kariyerine adım atan sanatçı; pop, romantik folk ve rock gibi farklı türlerde unutulmaz eserler üretti. Kariyerinin ilk 45’lik plağını 1964 yılında çıkaran usta isim, yabancı şarkılara yaptığı Türkçe uyarlamalar ve kendine has vokaliyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

“EYLÜL’DE GEL” VE “FABRİKA KIZI” İLE HAFIZALARA KAZINDI

Sanat hayatı boyunca sayısız albüme imza atan Alpay; özellikle “Eylül’de Gel”, “Fabrika Kızı”, “Kara Tren” ve “Bekledim Yine” gibi klasikleşmiş eserleriyle müzik tarihine adını altın harflerle yazdı. Şair Attilâ İlhan’ın eserlerini de müziğiyle buluşturan efsane sanatçı, 2024 yılında verdiği son röportajlarında uzun müzik yolculuğunu değerlendirmiş ve jübile konseriyle sahnelere veda etmek istediğini ifade etmişti.

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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıHayat kısa kuşlar uçuyor null:

son zamanlarda keşfettiğim bir sanatciydi Rabb'im c.c merhamet etsin Rahmet etsin

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Allah rahmet eylesin, Eylulde gel sarkisi cok guzel

yanıt10
yanıt0
Haber Yorumlarıe8594358:

marketlere kayyum zalimlere idam istiyoruz

yanıt4
yanıt2
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Alkurt Asena: en sevdiğim iki parçasından biri tam liseyi bitirip üniversiteye başladığımız yıllarda çıkarmıştı 45 liği, diğeride fabrika kızı

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıSembid:

Allah rahmet eylesin. Yorumladığı tüm eserler bir birinden güzeldi. Sadece Eylül de gel, Kara tren, fabrika kızı değil. Ayrılık rüzgarı, hayalimde ki resim, madem ki sen yoksun, sen gidince, sensizliğin şarkısı eserleride var. Dinlemenizi tavsiye ederim.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMert Pktkn:

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

yaptığı amele göre cennet ve rahmet olur gerisi teferuattır

yanıt8
yanıt13
Haber Yorumlarımevlut cetin:

Siyasete bulaşmayan işini yapan adam gibi sanatçıydı

yanıt8
yanıt0
Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Eylül için anlaşıp ekimde göçüp gitmek. Allah rahmet etsin.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
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