Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti

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Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında aramızdan ayrıldı. Usta sanatçının vefat haberini gazeteci Nasuh Bektaş sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Bektaş yaptığı paylaşımda, “Müzik dünyasının önemli isimlerinden Alpay hayatını kaybetti. Sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi. Sanatçının ölüm sebebine ve cenaze detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TÜRK POP MÜZİĞİNİN ÖNCÜ İSİMLERİ ARASINDAYDI

17 Temmuz 1935 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Alpay Nazikioğlu, Türk pop müziğinin temellerini atan öncü figürler arasında yer aldı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimini sürdürürken 1960’lı yıllarda profesyonel müzik kariyerine adım atan sanatçı; pop, romantik folk ve rock gibi farklı türlerde unutulmaz eserler üretti. Kariyerinin ilk 45’lik plağını 1964 yılında çıkaran usta isim, yabancı şarkılara yaptığı Türkçe uyarlamalar ve kendine has vokaliyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

“EYLÜL’DE GEL” VE “FABRİKA KIZI” İLE HAFIZALARA KAZINDI

Sanat hayatı boyunca sayısız albüme imza atan Alpay; özellikle “Eylül’de Gel”, “Fabrika Kızı”, “Kara Tren” ve “Bekledim Yine” gibi klasikleşmiş eserleriyle müzik tarihine adını altın harflerle yazdı. Şair Attilâ İlhan’ın eserlerini de müziğiyle buluşturan efsane sanatçı, 2024 yılında verdiği son röportajlarında uzun müzik yolculuğunu değerlendirmiş ve jübile konseriyle sahnelere veda etmek istediğini ifade etmişti.

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