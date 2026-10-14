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Halk TV'ye kayyım atandı... CHP'li Gülsever: "Bir medya sahibinin; Kılıçdaroğlu'nu hedef göstermesi, Halk TV’ye yönelik müdahale kadar tehlikeli"

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Halk TV'ye kayyım atandı... CHP'li Gülsever: 'Bir medya sahibinin; Kılıçdaroğlu'nu hedef göstermesi, Halk TV’ye yönelik müdahale kadar tehlikeli'
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin "Yurt dışında yaşayan bir medya sahibinin; Genel Başkanımızı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Cumhuriyetimizin kurucu partisini, CHP'yi ve temsil ettiği siyasi anlayışı hedef göstermesi, en az Halk TV'ye yönelik müdahale kadar tehlikelidir. Basın özgürlüğünü de partimizin hukukunu da kararlılıkla savunacağız" dedi.

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin "Yurt dışında yaşayan bir medya sahibinin; Genel Başkanımızı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Cumhuriyetimizin kurucu partisini, CHP'yi ve temsil ettiği siyasi anlayışı hedef göstermesi, en az Halk TV'ye yönelik müdahale kadar tehlikelidir. Basın özgürlüğünü de partimizin hukukunu da kararlılıkla savunacağız" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Basın özgürlüğü, siyasi mücadelemizin temel taşıdır. Halk TV başta olmak üzere hiçbir yayın kuruluşuna müdahaleyi kabul etmiyoruz. Şiddetle kınıyoruz. Ancak; yurt dışında yaşayan bir medya sahibinin; Genel Başkanımızı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Cumhuriyetimizin kurucu partisini, CHP'yi ve temsil ettiği siyasi anlayışı hedef göstermesi, en az Halk TV'ye yönelik müdahale kadar tehlikelidir. Basın özgürlüğünü de partimizin hukukunu da kararlılıkla savunacağız!"

Kaynak: ANKA
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