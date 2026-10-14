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Halle Berry’den oğluna şiddet uyguladığı iddiasına yanıt: Fotoğraf kanıt değil

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Halle Berry’den oğluna şiddet uyguladığı iddiasına yanıt: Fotoğraf kanıt değil
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Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry, eski eşinin oğullarına şiddet uyguladığı yönündeki iddialarını reddetti. Mahkemeye sunulan fotoğrafın şiddeti kanıtlamadığını savunan Berry, oğlunun velayet anlaşmazlığında ifade vermesine de karşı çıktı.

  • Halle Berry, eski eşi Olivier Martinez'in oğulları Maceo'ya şiddet uyguladığı iddialarını reddetti.
  • Martinez, 26 Eylül'de Berry'nin 13 yaşındaki oğulları Maceo'nun üzerine atlayıp boğazını sıktığını iddia ederek geçici uzaklaştırma kararı aldırdı.
  • Berry, mahkemeye sunulan fotoğrafın istismar, yaralanma veya tehlikeyi doğrulamadığını savundu.

Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry, eski eşi Olivier Martinez’in oğulları Maceo’ya şiddet uyguladığı yönündeki iddialarını reddetti. Berry, mahkemeye sunulan fotoğrafın herhangi bir istismarı veya yaralanmayı doğrulamadığını savundu.

ESKİ EŞİ FOTOĞRAFI MAHKEMEYE SUNDU

Olivier Martinez, 26 Eylül’de yaşandığını öne sürdüğü olayda Berry’nin 13 yaşındaki oğulları Maceo’nun üzerine atladığını ve boğazını sıktığını iddia etmişti. Martinez, oyuncu hakkında geçici uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Mahkemeye sunduğu yeni dilekçede Martinez, fotoğrafın olayın hemen ardından Maceo tarafından çekildiğini ileri sürdü. Çocuğun daha önce de şiddete maruz kaldığını ancak kendisine inanılmadığını düşündüğünü iddia etti.

“ELLERİM CEBİMDE, SAKİN BİR ŞEKİLDE DURUYORUM”

İddiaları reddeden Berry, savunmasında fotoğrafın kendisini oğlundan birkaç metre uzakta, elleri cebinde ve sakin biçimde gösterdiğini belirtti. Görüntünün istismar, yaralanma veya tehlikeyi doğrulamadığını savunan oyuncu, şiddet iddiasını destekleyecek kızarıklık, morluk ya da iz göstermediğini de ifade etti.

OĞLUNUN İFADE VERMESİNE KARŞI ÇIKTI

Martinez, Maceo’nun mahkemede yaşadıklarını kendi sözleriyle anlatmak istediğini belirtti.

Berry ise oğlunun ifade vermesine karşı çıktı. Oyuncu, bu adımın çocuğu ebeveynleri arasındaki çekişmeli anlaşmazlığın ortasına yerleştireceğini, ruh sağlığına ve her iki ebeveyniyle ilişkisine zarar verme riski taşıdığını söyledi.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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