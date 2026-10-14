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İsrail'de gizemli cisim alarmı! Ordu teyakkuza geçti

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İsrail'de gizemli cisim alarmı! Ordu teyakkuza geçti
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İsrail'in kuzeyinde, Lübnan sınırına yakın bölgede gökyüzünde tespit edilen gizemli cisim, hava saldırısı alarmına neden oldu. Güvenlik güçleri harekete geçerken, cismin sıra dışı görüntüsü UFO tartışmalarını beraberinde getirdi. İsrail ordusu, yaptığı incelemelerin ardından nesnenin büyük olasılıkla bir balon olduğunu açıkladı. Ancak günler süren aramalara rağmen cismin bulunamaması, nereden geldiği ve ne amaçla kullanıldığına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

  • İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırına yakın Batı Celile bölgesinde 10 Ekim akşamı hava savunma sistemlerinin tanımlanamayan bir cisim tespit etmesi üzerine sirenler çaldı ve bölgede arama başlatıldı.
  • İsrail ordusu 13 Ekim'de yaptığı açıklamada cismin büyük olasılıkla balon veya sıcak havayla havada kalabilen bir düzenek olduğunu, insansız hava aracı ya da askerî drone olmadığını duyurdu.
  • Alarm ve geniş çaplı aramaya rağmen ele geçirilemeyen cismin kesin türü, büyüklüğü, kaynağı ve kullanım amacı belirlenemedi; rüzgârla Lübnan'dan sürüklenmiş olabileceği değerlendiriliyor.

İsrail'in kuzeyinde, Lübnan sınırına yakın bir bölgede gökyüzünde tespit edilen gizemli cisim, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Alışılmadık görünümü ve havadaki hareketleri nedeniyle UFO tartışmalarına yol açan nesnenin görüntüleri kısa sürede yayıldı. İsrail ordusu bölgede geniş çaplı arama başlatırken, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada cismin büyük olasılıkla balon olduğunu duyurdu. Ancak nesnenin nereden geldiği ve ne amaçla kullanıldığı henüz belirlenemedi.

LÜBNAN SINIRINDA GİZEMLİ CİSİM ALARMI

Olay, 10 Ekim Cumartesi akşamı İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesinde meydana geldi. Lübnan sınırına yakın Arab el-Aramşe yerleşiminde, hava savunma sistemlerinin sınırdan geçen tanımlanamayan bir cisim tespit etmesi üzerine sirenler çalmaya başladı.

Saat 20.00 sıralarında verilen alarmın ardından bölgedeki güvenlik ekipleri ve İsrail askerleri harekete geçirildi. İlk aşamada cismin Lübnan'dan gönderilmiş bir insansız hava aracı olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

İsrail Hava Kuvvetlerine ait izleme sistemleri nesnenin hareketlerini takip ederken, sınır hattındaki yerleşimlerde güvenlik önlemleri artırıldı.

GÖRÜNTÜLER UFO TARTIŞMASI BAŞLATTI

Bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan cismin görüntüleri, olayın ardından internette paylaşılmaya başlandı. Gökyüzünde ilerleyen ve şekli tam olarak seçilemeyen nesnenin ne olduğu konusunda farklı yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar cismin balon kümesi olabileceğini savunurken, bazıları rüzgârla sürüklenen bir poşet veya sıcak havayla yükselen bir düzenek ihtimalini dile getirdi.

Nesnenin sıra dışı görünümü ise UFO yorumlarını beraberinde getirdi. Ancak görüntülerdeki cismin dünya dışı bir araç olduğuna ilişkin herhangi bir kanıt bulunmuyor.

İSRAİL ORDUSU İNCELEME SONUCUNU AÇIKLADI

İsrail ordusu, olayın ardından yürütülen incelemelerin sonuçlarını 13 Ekim Salı günü kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan değerlendirmede, nesnenin büyük olasılıkla bir balon veya sıcak havayla havada kalabilen bir düzenek olduğu belirtildi.

Ordunun açıklamasında, cismin insansız hava aracı ya da askerî amaçlı bir drone olmadığı sonucuna ulaşıldığı ifade edildi.

Bununla birlikte nesnenin kesin türünün, büyüklüğünün, kaynağının ve kullanım amacının henüz belirlenemediği bildirildi.

GÜNLERDİR ARANIYOR AMA BULUNAMADI

Olayın en dikkat çekici ayrıntılarından biri, alarm verilmesine ve geniş çaplı arama yapılmasına rağmen cismin bulunamaması oldu.

İsrail ordusu, nesnenin rüzgârın etkisiyle Lübnan'dan İsrail topraklarına sürüklenmiş olabileceğini değerlendiriyor. Ancak cismin ele geçirilememesi nedeniyle kesin kimlik tespiti yapılamadı.

Bölgede havadan ve karadan arama çalışmalarının sürdüğü, sivillere yönelik güvenlik talimatlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmediği açıklandı.

BALON MU, UFO MU? GİZEM TAM OLARAK ÇÖZÜLEMEDİ

İsrail ordusunun balon ihtimalini öne çıkarmasıyla birlikte cismin askerî bir tehdit olabileceğine yönelik ilk endişeler azaldı. Buna rağmen nesnenin bulunamamış olması, olayla ilgili bazı soruların yanıtsız kalmasına neden oldu.

Uzman incelemesine dayanan resmî değerlendirmelerde dünya dışı bir araca işaret eden bulgu açıklanmadı. Şimdilik en güçlü ihtimal, sınırı geçerek İsrail hava sahasına sürüklenen bir balon veya benzeri hafif bir nesne.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıs asriyent:

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