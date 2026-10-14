İlk uygulama o ilde başladı! Çocuk sahibi olan çiftlere her ay 4 bin TL yatacak, işte şartlar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tekirdağ’da aile yapısını güçlendirmek, genç çiftlerin üzerindeki ekonomik yükü hafifletmek ve çocuk sahibi olmayı teşvik etmek amacıyla "İlk Nefes İlk Destek" projesi resmi olarak başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay Tekirdağ Şubesi ortaklığında yürütülen projenin tanıtım lansmanı kentteki bir davet salonunda gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden faydalanan ve belirlenen kriterleri taşıyan çiftlerin yeni doğan çocukları için 12 ay boyunca aylık 4 bin lira olmak üzere toplamda 48 bin lira maddi yardım sunulacak.

"TÜRKİYE GENELİNE YAYGINLAŞTIRILMASINI HEDEFLİYORUZ"

Tanıtım programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Şuayip Tunçal, projenin yalnızca ekonomik bir katkı sunmakla kalmayıp aile kurumunu koruma noktasında stratejik bir adım olduğunu belirtti. Evlilik sonrası çocuk sahibi olan çiftlerin yalnız bırakılmaması gerektiğine dikkat çeken Tunçal, bu modelin Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasına öncülük etmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ise desteğin sadece evliliğin ilk günleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini, çocukların yetişme çağında da aile içi dayanışmayı artıracak adımların süreceğini ifade etti.

HER ÇOCUK İÇİN TOPLAM 48 BİN TL MADDİ KATKI

Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Mustafa Kasım Karakuş, yeni bir aile kurmanın ve çocuk büyütmenin ekonomik boyutuna değinerek, "Her çocuk sevgi, güven ve umut içinde büyümeyi hak ediyor. Şartları karşılayan ailelerimize her bir çocuk için 12 ay boyunca aylık 4 bin lira destekte bulunacağız" dedi.

Tekirdağ Vali Yardımcısı Harun Kaya’nın da katılarak hayırlı olsun temennilerinde bulunduğu program, projeden faydalanmaya hak kazanan genç çiftlere hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA