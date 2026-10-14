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Bakan Uraloğlu, Ankara-Samsun hızlı tren süresinin 2,5 saat olacağını söyledi

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Bakan Uraloğlu, Ankara-Samsun hızlı tren süresinin 2,5 saat olacağını söyledi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Delice-Çorum kesimindeki hızlı tren çalışmalarında genel ilerlemenin yüzde 40’ı aştığını açıkladı. Ankara-Samsun arası süre hattın tamamlanmasıyla 2,5 saat olacak; yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınması öngörülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum- Samsun Hızlı Tren Hattı'nın Delice-Çorum kesimindeki çalışmalara ilişkin, "Hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla Ankara- Samsun arasındaki seyahat süresi ise 2,5 saat sürecek. Proje tamamlandığında yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımayı öngörüyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum- Samsun Hızlı Tren Hattı'nın Delice-Çorum kesimindeki çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Delice'den başlayarak Çorum ve Merzifon üzerinden Samsun'a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice-Çorum kesiminde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Delice-Çorum arasının temelini 14 Temmuz 2025'te attıklarını hatırlatan Uraloğlu, "3 bin 14 personel ve 850 makineyle gece gündüz çalışıyoruz. Bugün itibarıyla genel ilerlememiz yüzde 40'ı aştı" açıklamasında bulundu.

Hızlı tren Karadeniz'e uzanacak

Uraloğlu, hattın devamındaki 66 kilometrelik Çorum-Merzifon ve 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin ihalelerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu, yer tesliminin ardından şantiye kurulumlarının yapılacağını ve çalışmalara başlanacağını kaydetti.

"Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımayı öngörüyoruz"

Saatte 200 kilometre hıza uygun planlanan hattın tamamlanmasıyla Çorum'un ilk kez demir yolu ağına bağlanacağını belirten Uraloğlu, "Çorum- Ankara arası 1 saat 20 dakikaya düşecek. Hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla Ankara- Samsun arasındaki seyahat süresi ise 2,5 saat sürecek. Proje tamamlandığında yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımayı öngörüyoruz" diye konuştu.

Uraloğlu, hattın Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz arasında güçlü bir demir yolu bağlantısı oluşturacağını belirterek "Ankara-Kırıkkale-Çorum- Samsun Hızlı Tren Hattı, Samsun Limanı ile Mersin Limanı arasındaki yük taşımacılığına da katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

8 tünel ve 19 köprüde çalışmalar devam ediyor

Çalışmalardaki son durumu aktaran Uraloğlu, "Kazı çalışmalarında yüzde 90 ilerleme sağladık. 8 tünelimizde çalışmalarımız sürerken 31 köprümüzün 19'unda da yapım çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.

Uraloğlu, aç-kapa yapıları, alt ve üst geçitler ile menfezlerde de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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