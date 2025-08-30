Sakarya'da Eğlence Felakete Dönüştü: 3 Genç Kız Yaralandı

Adapazarı ilçesinde dekoratif gaz lambasını yakmaya çalışan 3 genç kızın bulunduğu evde yakıt bidonu alev aldı. Alevlerin sıçraması sonucu yanıklar oluşan kızlardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenilen 3 genç kız arkadaşın eğlencesi felaketle sonuçlandı. Gençlerin, dekoratif gaz lambasını yakmaya çalıştığı esnada yakıt bidonu alev aldı. Alevlerin sıçraması neticesinde vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan kızlardan 1'inin durumu ciddiyetini koruyor.

Korkunç olay, Yağcılar Mahallesi'nde 21 Ağustos Perşembe günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı kuaför dükkanında çalıştığı öğrenilen Rabia Nur T. (21), B.E. (17) ve Ş.N.S. (17) bir evde toplandı. Genç kızlar, evde dekoratif gaz lambasını yakmak istedi. Bu esnada yakıt bidonu biranda alev aldı. Eğlencenin, kabusa dönüştüğü anlarda alevler 3 gencin de üzerine sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kızlar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) kaldırıldı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan kızlardan Rabia Nur T. ile B.N.E., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. Ş.N.S.'nin ise SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi Çocuk Cerrahi servisinde tedavisinin sürdüğü, Rabia Nur T.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
