Kocaeli'de TMO deposunda patlama! Yaralılar var

Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde büyük bir patlama oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda meydana geldiği öğrenilen patlama sonrası dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kentin büyük bölümünde hissedilen patlamada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Derince Belediye Başkanı Aygün yaptığı açıklamada, "2 silo etkilendi, patlamanın nedenini henüz bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.