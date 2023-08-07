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Kocaeli'de TMO deposunda patlama! Yaralılar var

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde büyük bir patlama oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda meydana geldiği öğrenilen patlama sonrası dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kentin büyük bölümünde hissedilen patlamada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Derince Belediye Başkanı Aygün yaptığı açıklamada, "2 silo etkilendi, patlamanın nedenini henüz bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bugün saat 14.40 sıralarında Kocaeli'nin Derince Limanı mevkiinde kuvvetli bir patlama meydana geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda yaşandığı öğrenilen patlama Gölcük'ten de hissedildi.

Kocaeli'nin Derince Limanı'nda şiddetli patlama! Ekipler bölgeye sevk edildi

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Dumanların yükseldiği olay yerine TEM ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.

Kocaeli'nin Derince Limanı'nda şiddetli patlama! Ekipler bölgeye sevk edildi

Kentin büyük bölümünde hissedilen patlamanın ardından ambulanslar da olay yerine ulaştı. Patlamada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kocaeli'de TMO deposunda patlama! Yaralılar var

Patlama sonrasında olay yerine giden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "2 silo etkilendi, patlamanın nedenini henüz bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de TMO deposunda patlama! Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Derince Limanı Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (4)

Tek Yes:

İnsanlar uzak durmalı! Kimyasal made dagılmış olabilir.

Cevap Yaz02Yayından Kaldır
Tek Yes:

Kimyasal Made dagılmış olabilir.

Cevap Yaz01Yayından Kaldır
Demir Acer :

Sabotaj ihtimalini es geçmeyin

Cevap Yaz419Yayından Kaldır
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