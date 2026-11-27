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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 'fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme' ile 'uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma' suçlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, aralarında sanatçı Özcan Deniz ve Deniz Çakır'ın da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda test veren şüphelilerden 16'sının test sonucu ortaya çıktı.

3 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde Deniz Sözen, Ufuk Gündoğdu ve Mehmet Cam Karcı'nın uyuşturucu testi pozitif çıkarken, Deniz Çakır, Muammer Kapucuoğlu, Pınar Bent, İbrahim Yılmaz, Cem Güler, İlknur Şahin, Işıl Işık Demet, Burcu Özberk, Özden Cerrahoğlu, Özcan Deniz, Ceylan Kaya ve Burhan Karaca'nın testi negatif çıktı.

Öte yandan Cansu Taşkın'dan alınan örneklerde 'Kodein' maddesi tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında 24 Kasım akşamı düzenlenen operasyonda, aralarında Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp Kurumunda test için örnek veren şüpheliler, daha sonra ifade işlemleri için savcılığa sevk edilmişti.

Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Ceylan Kaya tutuklanmıştı.

OPERASYONLAR 8 EKİM 2025'TE BAŞLAMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 8 Ekim 2025'ten bu yana çok sayıda operasyon düzenlendi.

Soruşturma sürecinde sanatçılar, oyuncular, menajerler ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu, uyuşturucu testi için kan ve saç örnekleri alındı. Şüphelilerden bazıları hakkında tutuklama kararı verildi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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