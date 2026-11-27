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Yaşlı çifte kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen çalışmalar sonucunda yakalanarak tutuklandı.

FETÖ SORUŞTURMASI YALANIYLA KORKUTTULAR

Olay, 25 Kasım'da İzmir'in Bornova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, yaşlı çifti Diyarbakır'da FETÖ olaylarına karıştıklarını söyleyerek korkuttu. Para vermeleri karşılığında çifti soruşturmanın dışında tutacaklarını söyleyen şüpheliler, yaşlı çifti bu yalanla kandırdı.

250 GRAM KÜLÇE ALTIN VE 5 BİLEZİK VERDİLER

Şüphelilerin sözlerine inanan yaşlı çift, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerle buluştu. Çift, buluşmada şüphelilere 250 gram külçe altın, 5 bilezik ve 2 Ata altını verdi. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, emniyete giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

ÜÇ ŞÜPHELİ DE AYNI GÜN YAKALANDI

Yaşlı çiftin şikayetinin ardından harekete geçen polis ekipleri, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen K.K, M.B. (32) ve M.A'nın (43) kimliklerini tespit etti. Üç şüpheli de dolandırıcılık olayının meydana geldiği gün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisinin adreslerinde arama yapıldı.

ADRESLERİNDEN UYUŞTURUCU DA ÇIKTI

Polis ekiplerinin şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda yaşlı çiftten alınan 250 gram külçe altın, 5 bilezik ve 2 Ata altını ele geçirildi. Aramalarda altınların yanı sıra 1 hassas terazi, 25 gram metamfetamin ve 25 sentetik ecza bulundu. Böylece dolandırıcılık soruşturması kapsamında yakalanan şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu madde de ele geçirilmiş oldu.

YAŞLI ÇİFT ALTINLARINA KAVUŞTU

Polis ekiplerinin çalışması sonucunda yaşlı çiftin dolandırıcılara verdiği altınların tamamı bulundu. Ele geçirilen ziynet eşyaları sahiplerine eksiksiz teslim edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkan K.K, M.B. ve M.A. hakkında tutuklama kararı verildi. Üç şüpheli, nitelikli dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı