Şanlıurfa'da 'avukatım' diyen kadın tutuklandı! 17 kişiden milyonlarca lira toplamışGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da kendisini avukat olarak tanıtan S.S. isimli kadının, el konulan cep telefonlarını geri alma ve Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nde iş ayarlama vaadiyle 17 kişiden toplam 2 milyon 275 bin lira aldığı belirlendi. Jandarmanın operasyonuyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
ŞANLIURFA'da kendisini avukat olarak tanıtıp, iş bulma vaadiyle 17 kişiyi dolandıran S.S. isimli kadın şüpheli, tutuklandı.
TELEFONLARI GERİ ALMA VE HASTANEDE İŞ VAADİ
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı. Kendisini avukat olarak tanıtan S.S. isimli kadının, kaçakçılık suçundan el konulan cep telefonlarını geri alabileceğini ve Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nde iş ayarlayabileceğini söyleyerek vatandaşlardan para talep ettiği belirlendi. Şüphelinin bu yöntemle 17 kişiden toplam 2 milyon 275 bin lira aldığı tespit edildi.
JASAT OPERASYONUYLA YAKALANDI
Fiziki ve teknik takibin ardından harekete geçen Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, düzenledikleri operasyonla S.S.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.