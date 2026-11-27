Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Doğan, Abdullah Öcalan'ın Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e mesaj gönderdiği yönündeki bilgiyi doğruladı.

"SAYIN ÖZEL DE TAKDİR EDERLERSE..."

Abdullah Öcalan'ın Özgür Özel'e gönderdiği mesajın içeriğine ilişkin bilgilerinin olmadığını belirten Doğan, mesajın İmralı Heyeti aracılığıyla Yeni Parti liderine iletileceğini söyledi. Görüşmenin henüz takvime bağlanmadığını ifade eden Doğan, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Sayın Özel'e, Sayın Öcalan tarafından gönderilmiş bir mesaj olduğu doğru. Mesajın içeriğini biz bilmiyoruz. Ancak İmralı Heyetimiz bu konuya ilişkin gerekli açıklamayı yapacaktır. Bu görüşme gerçekleştirildikten sonra Sayın Özel de takdir ederlerse mesajı kamuoyuyla paylaşabilirler. İçeriğini bilmiyoruz ancak böyle bir mesajın heyetimiz aracılığıyla Sayın Özel'le paylaşılacağı bilgisi doğru. Takvim henüz netleşmedi."

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan

CANLI YAYIN İDDİALARINA YALANLAMA

Dem Parti Sözcüsü Doğan, gazetecilerin İmralı Adası'na gittiği ve adadan canlı yayın yapılacağı yönündeki iddialara da yanıt verdi. Doğan, söz konusu iddiaların doğru olmadığını belirtti.

İSİMLER BİRKAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonu için siyasi partilere pazartesi gününe kadar süre tanındığını hatırlatan Doğan, DEM Parti'nin komisyonda görev alacak üyelerini henüz belirlemediğini söyledi. İsimlerin birkaç gün içerisinde kamuoyuna açıklanacağını belirten Doğan, parti olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

ÖZEL "YOKUZ" DEMİŞTİ

TBMM’de Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonu’na üye vermeyeceklerini açıklayan Özgür Özel, "Biz bu işin içinde yokuz. Bizim bu işlerin içinde olmamızı isteyenler, önce bu ülkeye tarih önünde verdikleri sözleri tutacaklar. Rapor orada, komisyon orada. Bundan sonra tek başına demokrasicilik oynayanlar, buyursunlar oynasınlar." ifadelerini kullanmıştı.