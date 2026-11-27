Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bolu'da endişelendiren bir kayıp ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 10 kız çocuğu ile 3 görevli personeli taşıyan araçtan, Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı gezisinin ardından dönüş yolunda haber alınamadı.

Araçla iletişimin kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verildi. Aracın dönüş güzergâhından saptığı, saat 16.30 sıralarında GPS sinyalinin kaybolduğu bildirildi. Son sinyal bilgileri üzerinden aracın bulunması için çalışma yürütülüyor.

AFAD VE JANDARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İhbarın ardından AFAD, jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Ormanlık alanda sürdürülen arama çalışmalarına dronlarla da destek veriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada arama kurtarma operasyonunun devam ettiğini belirterek bölgeye hareket ettiğini duyurdu.

BAKAN GÖKTAŞ: SON SİNYAL ÜZERİNDEN ARIYORUZ

Göktaş, araçla irtibatın dönüş yolunda kesildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ben de yola çıktım, bölgeye gidiyorum. İnşallah kısa zamanda çocuklarımıza ve Bakanlık personellerimize ulaşacağız. Devletimiz tüm kurumlarıyla ne gerekiyorsa yapıyor.

Araç dönüş yolunda normal güzergâhından sapıyor. Saat 16.30 gibi sinyalizasyon kayboldu. GPS kayıtlarına da ulaşarak takip ediyoruz. Ormanlık alanın olduğu bir saha. Yoğun bir şekilde arama kurtarma operasyonları sürüyor.

Son aldığımız sinyal üzerinden arama kurtarma operasyonları devam ediyor. Dönüş yolunda irtibat kayboluyor. Operasyonlar anında başlatıldı. Karadan ekiplerimiz sevk edildi, dron destekli bir şekilde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.”

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgede karadan ve havadan yürütülen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Araçta bulunan 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin bulunması için ekiplerin son GPS kayıtlarından elde edilen konum bilgileri üzerinde yoğunlaştığı bildirildi.

Kayıp araçtaki çocukların ve personelin durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İlgili Haberler