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Survivor'ın yeni sezonu öncesinde sunucu kadrosuyla ilgili belirsizlik yaşanıyor. Yarışmaya önce yarışmacı olarak katılan, daha sonra sunuculuk görevini üstlenen Murat Ceylan'ın 2027 sezonunda da ekran karşısında olup olmayacağı merak ediliyor.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 26 Kasım'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ceylan hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi. Survivor çekimlerinin Dominik Cumhuriyeti'nde yapılacak olması, Ceylan'ın yeni sezondaki görevini belirsiz hale getirdi.

ÖNCE YARIŞMACI OLARAK KATILDI, SONRA SUNUCU OLDU

Murat Ceylan'ın Survivor yolculuğu 2013 yılında başladı. Yarışmaya ilk kez yarışmacı olarak katılan Ceylan, 2018 yılında da parkurlarda mücadele etti.

Yarışmacılık döneminin ardından sunuculuğa geçen Ceylan, 2019 sezonundan itibaren Survivor'ın sunucu kadrosunda yer aldı. Böylece uzun yıllardır yarışmanın ekran yüzlerinden biri haline geldi.

2027 SEZONUNDA GÖREV ALABİLECEK Mİ?

Survivor 2027 çekimlerinin Aralık ayında Dominik Cumhuriyeti'nde başlaması planlanıyor. Ceylan hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının çekimler öncesinde kaldırılmaması halinde sunuculuk görevini yerine getirmesi zorlaşacak.

Ceylan'ın yeni sezonda yer alıp almayacağına ilişkin kendisinden veya yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ALP KIRŞAN İSMİ DE KONUŞULUYOR

Murat Ceylan'ın yeni sezondaki durumuna ilişkin belirsizlik sürerken, sosyal medyada eski Survivor sunucusu Alp Kırşan'ın yeniden programa dönmesini isteyen paylaşımlar da yapılıyor.

2013-2018 yılları arasında Survivor sunuculuğu yapan Kırşan'ın yeniden ekibe katılacağına ilişkin ise doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Survivor 2027'nin sunucusunun kim olacağı, yapım ekibinden gelecek açıklamayla netleşecek.