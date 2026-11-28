Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin kuzeybatısındaki Tibooburra kasabası yakınlarında metal dedektörüyle altın arayan amatör bir madenci, bölgede son yılların en büyük altın külçelerinden birini buldu.

ZAYIF SİNYALİ TAKİP ETTİ, SERVET BULDU

Metal dedektöründen gelen zayıf sinyal üzerine toprağı kazmaya başlayan madenci, patates büyüklüğünde bir altın külçesi çıkardı. Şekli ve boyutları nedeniyle parçaya "Tibooburra Patatesi" adı verildi.

Daily Galaxy'nin haberine göre, yapılan incelemelerde külçenin 1 kilo 218 gram ağırlığında olduğu ve yüzde 77 oranında saf altın içerdiği belirlendi. Parçanın geri kalanının ise büyük ölçüde kuvarstan oluştuğu tespit edildi.

DEĞERİ 200 BİN DOLARA KADAR ÇIKABİLİR

Ekim ayı sonundaki piyasa fiyatları esas alınarak yapılan hesaplamalarda, külçenin içerdiği altının değerinin 150 bin ila 160 bin Avustralya doları (Yaklaşık 5 milyon ile 5 milyon 404 bin TL) arasında olduğu belirtildi. Nadir bulunan bir parça olması nedeniyle külçenin koleksiyon değerinin ise 200 bin Avustralya dolarına (Yaklaşık 6 milyon 755 bin TL) kadar çıkabileceği bildirildi. Külçenin satışının henüz gerçekleşmediği öğrenildi.

SON 20 YILDA İKİNCİ KEZ RASTLANDI

1880'li yılların başından bu yana altın arama faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgede küçük altın parçalarına sıklıkla rastlanıyor. Ancak yerel maden ekipmanı tedarikçilerine göre bölgede son 20 yılda 1 kilogramın üzerinde bir altın külçesi yalnızca bir kez daha bulundu.

DEV ALTIN KÜLÇELERİ NASIL OLUŞUYOR?

Monash Üniversitesi araştırmacılarının Eylül 2024'te Nature Geoscience dergisinde yayımlanan çalışması, büyük altın külçelerinin oluşumunda depremlerin rol oynayabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, sismik hareketler sırasında basınca maruz kalan kuvars kristalleri, piezoelektrik etkiyle elektriksel gerilim üretiyor. Bu süreç, yer altı sularındaki çözünmüş altının kuvars yüzeyinde birikmesini sağlıyor. Tekrarlanan sismik hareketlerle mevcut altın birikintileri zaman içerisinde büyüyebiliyor.

2024 yılında Geology dergisinde yayımlanan bir başka araştırmada ise kristal yapısı bulunmayan amorf silikanın altın nanoparçacıklarını kısa sürede kendine çekebildiği, ardından kristalleşerek kuvarsa dönüşmesiyle kayaçlardaki çatlaklar boyunca büyük altın birikintilerinin oluşabileceği belirtildi.