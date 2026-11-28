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ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek veren göstericiler, yılın en yoğun alışveriş günlerinden Kara Cuma'da dikkat çeken bir eyleme imza attı.

Manhattan'ın alışveriş merkezlerinden 5. Cadde'de bir araya gelen protestocular, Sephora başta olmak üzere çeşitli mağazaların önüne kırmızı renkli sahte kan döktü. Eylemciler, alışveriş yapmak için mağazalara gelen vatandaşlara Gazze'deki saldırıları hatırlatmayı amaçladı.

“SİZ ALIŞVERİŞ YAPARKEN BOMBALAR YAĞIYOR”

Göstericiler, mağazaların önünde gerçekleştirdikleri eylem sırasında “Siz alışveriş yaparken bombalar yağıyor” sloganları attı.

Kara Cuma indirimlerinden yararlanmak için Manhattan'a gelen kalabalığın arasında gerçekleştirilen protestoda, sahte kan kullanılarak Gazze'deki insani krize dikkat çekildi.

YOLDAN GEÇENLER DURUP İZLEDİ

Protesto sırasında caddeden geçenlerin de eyleme tepkileri kameralara yansıdı. Bazı vatandaşlar yürüyüşlerini durdurarak göstericileri ve yere dökülen kırmızı sıvıyı izledi. Bazı kişiler cep telefonlarıyla görüntü alırken, diğerleri kalabalığın arasından geçerek yollarına devam etti. Protestoyu hiç umursamayanlar ise sahte kanın zerine basıp yollarına devam etti.