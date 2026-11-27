Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Koza TV ekranlarında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Özel, erken seçim tartışmaları ve partisinin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"15 MAYIS'TAN ÖNCE YAPILACAK BİR SEÇİME KATILAMAYIZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme gelen erken seçim tartışmaları hakkında konuşan Özel, "Böyle bir baskın seçim yapma ve bu dönemi böyle başlatanlar iktidarlarını da böyle sürdürebilirler. 15 Kasım'da kurultayımızı yaptık. Yeni Parti 15 Mayıs'tan önce yapılacak bir seçime katılamaz." dedi.

"ERKEN SEÇİME BUGÜNDEN HAZIRIZ, DÜNDEN DE RAZIYIZ"

Erken seçimin mümkün olan en kısa sürede yapılmasını istediğini belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onun dışında bana sorsalar seçimi 60 gün sonra yapsınlar. Ne kadar hızlı bir seçim olsa o kadar iyi olur. Bugünden hazırız, dünden de razıyız. Ekonomi kötü, son yaşanan fon krizi ülkenin ne kadar kötü yönetildiğini tescilledi. 24 senedir ülkeyi yönetenler kutuplaşmalara sığınarak iktidarlarını sürdürmek istiyorlar."

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İÇİN TARİH VERDİ: TÜM TÜRKİYE HAFTAYA BUGÜN BAŞKA BİR ŞEY KONUŞUYOR OLACAK

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından yeni bir Cumhurbaşkanı adayı belirleyip belirlemeyecekleri sorulan Özel, 4 Aralık Cuma günü Ankara'da önemli bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Özel, "İmamoğlu Yeni Parti'nin de CHP'nin de benim de adayım değil; milletin adayı. Biz sandık kurduk. Erdoğan milletin adayını ön seçim günü hapse attı." diye konuştu.

Söz konusu basın toplantısında yapacağı açıklamaların uzun süre gündemde kalacağını öne süren Özel, şu ifadeleri kullandı: "Haftaya bugün bu konu hakkında Ankara'da çok önemli bir basın toplantısı yapacağım. Bu toplantı ve açıklama Türkiye gündemini uzun süre meşgul edecek. Tüm Türkiye haftaya bugün başka bir şey konuşuyor olacak."

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi