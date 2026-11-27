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Kanada'nın Quebec eyaletinde 2019 yılında yürürlüğe giren ve kamu görevlerinde dini sembollerin kullanımını sınırlandıran "Yasa 21" hakkındaki hukuki süreçte Yüksek Mahkeme kararını açıkladı.

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINA ONAY

Kanadalı yayın kuruluşu CTV News'in haberine göre, Yüksek Mahkeme, belirli kamu çalışanlarının görevleri sırasında dini semboller taşımasını yasaklayan düzenlemenin büyük bölümünü hukuka uygun buldu.

Mahkeme, yalnızca Quebec Meclisindeki seçilmiş temsilcilerin yüzlerini örtmesini yasaklayan hükmün anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

MÜSLÜMAN, SİH VE KATOLİK ÖĞRETMENLER YARGIYA BAŞVURMUŞTU

Aralarında Müslüman, Sih ve Katolik öğretmenlerin de bulunduğu çok sayıda kişi ve grup, dini sembollere yönelik yasağın temel hak ve özgürlüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle düzenlemeye karşı dava açmıştı.

Quebec yönetimi, 2019 yılında yasayı yürürlüğe koyarken Kanada anayasasında yer alan ve hükümetlere din özgürlüğü dahil bazı anayasal haklara ilişkin güvencelerden geçici olarak muaf düzenlemeler yapma imkanı tanıyan "buna rağmen maddesine" (notwithstanding clause) başvurmuştu.

SEÇİLMİŞ TEMSİLCİLERE YÖNELİK YASAK İPTAL EDİLDİ

Yüksek Mahkeme, Quebec yönetiminin söz konusu anayasal maddeye başvurmasını geçerli kabul etti. Ancak seçilmiş temsilcilere getirilen yüz örtüsü yasağının, Kanada Haklar ve Özgürlükler Şartı ile güvence altına alınan demokratik hakları ihlal ettiğine hükmetti.

Mahkeme, seçimlerde aday olma hakkını sınırlandıran bu hükmün "buna rağmen maddesi" kapsamında korunamayacağını belirtti.

MAHKEMELERİN DENETİM YETKİSİNE İLİŞKİN KARAR

Yüksek Mahkeme ayrıca söz konusu anayasal maddeye başvurulmuş olsa bile mahkemelerin bir yasanın Haklar ve Özgürlükler Şartı'na uygunluğuna ilişkin görüş açıklayabileceğine hükmetti. Ancak bu davada böyle bir açıklama yapmadı.

Duruşmaları mart ayında gerçekleştirilen ve Kanada'da kamuoyunun yakından takip ettiği davada verilen kararın, Quebec'in yanı sıra ülke genelinde din özgürlüğü ve laiklik konusundaki tartışmaları da etkilemesi bekleniyor.