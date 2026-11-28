Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

1 yorum · Sen de yaz

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu, 3 görevli personelle birlikte Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'nı kapsayan günübirlik geziye çıktı.

DÖNÜŞ YOLUNDA ARAÇLA İRTİBAT KESİLDİ

Dönüş yolunda araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verildi. Araçtan alınan son GPS sinyali üzerine aramalar yoğunlaştırıldı.

KARADAN VE HAVADAN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekiplerinin katıldığı çalışmalara Düzce ve Kocaeli'den sevk edilen ekipler de destek veriyor.

Ekipler, ormanlık ve engebeli arazide karadan arama yaparken, AFAD dronlarıyla havadan tarama gerçekleştiriliyor.

Bayraktar İHA'nın da arama çalışmalarında kullanıldığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

İlgili Haberler