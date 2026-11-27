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ABD Hava Kuvvetleri, geniş kapsamlı bir siber saldırının hedefi oldu. Bilgisayar korsanlarının, Amerikan ordusunun en büyük dijital altyapılarından biri olan Cloud One sistemine sızdığı bildirildi.

The Sun ve Reuters'ın haberlerine göre saldırı, sistemin güncellenmesi çalışmaları sırasında yaklaşık son bir ay içinde tespit edildi. Sızmanın ardından platform genelinde aksaklıklar yaşanırken, saldırganların kimliği, sisteme ne ölçüde eriştikleri ve herhangi bir veriyi ele geçirip geçirmedikleri henüz belirlenemedi.

ASKERİ UÇAKLARIN DURUMUNA KADAR ERİŞİM SAĞLAYABİLİRLER

2017 yılında devreye alınan Cloud One, ABD Hava Kuvvetleri'nin bilgi teknolojileri altyapısını tek merkezde toplamak amacıyla oluşturuldu. Microsoft, Amazon, Oracle ve Alphabet'in bulut hizmetlerini bir araya getiren platform; personel kayıtları, maaş ödemeleri, lojistik, bakım ve askeri operasyonlarla ilgili çok sayıda uygulamayı barındırıyor.

Sistemdeki önemli uygulamalardan biri olan Cloud-Based Command and Control, Kuzey Amerika genelindeki hava savunma radarlarından ve diğer kaynaklardan gelen verileri bir araya getiriyor.

Theater Integrated Combat Munitions System adlı diğer sistem ise ABD Hava Kuvvetleri'nin dünya genelindeki 200'den fazla noktasında bulunan bomba ve füze envanterini takip ediyor.

Reuters'a konuşan kaynaklardan biri, saldırganların yazılımdaki bir güvenlik açığından yararlanarak sistemin kontrol katmanına eriştiğini belirtti. Bu erişimin, teorik olarak askeri uçakların operasyonel durumunun veya yedek parça hareketlerinin görüntülenmesine imkân verebileceği ifade edildi. Ancak bilgisayar korsanlarının bu bilgilere gerçekten erişip erişmediği bilinmiyor.

GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI DURDURULDU

Saldırının ortaya çıkarılmasının ardından Cloud One üzerindeki bazı çalışmalar askıya alındı. Arka ofis uygulamalarının platforma taşınmasına yönelik işlemler durdurulurken, mevcut uygulamalara güncelleme yapılması da engellendi.

Bu durum, ABD Hava Kuvvetleri personelinin sistemlerdeki güvenlik açıklarına yönelik düzeltmeleri uygulamasını zorlaştırdı. Kaynaklar ayrıca bazı kullanıcıların yönetici yetkilerinin kaldırıldığını bildirdi.

Saldırının boyutunu ve yol açtığı hasarı belirlemek amacıyla ABD ordusunun siber savaş gücü olan Siber Komutanlık da soruşturmaya dahil edildi.

ABD KURUMLARI ART ARDA SİBER SALDIRILARIN HEDEFİNDE

Hava Kuvvetleri'ne yönelik saldırı, ABD'deki kamu kurumları ve stratejik kuruluşların peş peşe siber güvenlik sorunları yaşadığı bir dönemde ortaya çıktı.

Reuters'ın haberinde, FBI'a yönelik iki ayrı saldırı, Pentagon verilerinin daha önce ele geçirilmesi, İç Güvenlik Bakanlığı personel bilgilerinin sızdırılması, en az iki istihbarat kurumunu etkileyen ihlal ve ABD Hazine Bakanlığı'na yönelik saldırı da son dönemde açıklanan siber olaylar arasında sıralandı.

The Sun ayrıca Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) kurum içi iletişim ağında yaşanan ve yaklaşık dört gün sürdüğü bildirilen yazılım kesintisine dikkat çekti.

ABD HAVA KUVVETLERİNDEN AÇIKLAMA

ABD Hava Kuvvetleri, saldırıya ilişkin Reuters'a yaptığı açıklamada belirli ağ ve sistemlerin güvenlik durumu, güvenlik açıkları veya operasyonel işleyişi hakkında yorum yapmadığını bildirdi.

Açıklamada, Hava Kuvvetleri'nin bilgi sistemlerini, görev kabiliyetlerini ve kurumsal verilerini korumak için gerekli önlemlerin sürekli alındığı belirtildi.

Saldırının arkasındaki kişi veya gruplar henüz belirlenemezken, herhangi bir verinin çalınıp çalınmadığına ilişkin de kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. ABD Siber Komutanlığı'nın incelemesi sürüyor.