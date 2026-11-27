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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, İspanya'da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında savunma ve havacılık sanayiinin önemli kuruluşlarından Airbus'ın Sevilla kentindeki San Pablo Nihai Montaj Hattı (FAL) tesislerini ziyaret etti.

Airbus yetkilileriyle bir araya gelen Ayhan, tesislerin üretim kapasitesi, devam eden havacılık projeleri ile savunma sanayii alanındaki mevcut ve potansiyel iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Görüşmelerde, Türkiye'nin savunma ve havacılık alanındaki kabiliyetlerinin uluslararası paydaşlarla buluşturulması ve stratejik ortaklıkların geliştirilmesi konuları ele alındı.

MADRİD BÜYÜKELÇİLİĞİNE ZİYARET

Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, İspanya programı kapsamında Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğini de ziyaret etti.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ile bir araya gelen Ayhan, Büyükelçiye çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevinde kolaylıklar diledi.

Ayhan'ın İspanya temaslarının, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayii alanındaki uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesi ve stratejik iş birliklerinin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.