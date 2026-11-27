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UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada yaşanan olayların yankıları sürüyor. Gürcistan polisinin Türk taraftarlara yönelik sert müdahalesinin ardından UEFA'dan yeni bir açıklama geldi.

UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

UEFA, 26 Kasım'da oynanan Marsilya-Levski Sofya ve Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmalarında yaşanan şiddet ve asayiş olaylarını kınadığını duyurdu. Her iki karşılaşmayla ilgili soruşturma başlatılırken mevcut tüm delillerin incelenmesi için Etik ve Disiplin Müfettişleri görevlendirildi.

UEFA'NIN AÇIKLAMASI

UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA, 26 Kasım 2026 tarihinde oynanan Marsilya - Levski Sofya ve Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarıyla bağlantılı olarak yaşanan, stadyum içinde taraftarlar arasındaki çatışmalar da dahil olmak üzere ciddi şiddet ve asayiş olaylarını şiddetle kınamaktadır.

Şiddetin, saldırganlığın, nefretin ve her türlü provokatif, ayrımcı veya aşırılıkçı davranışın futbolda yeri yoktur. UEFA organizasyonları saygı, fair play, dürüstlük ve güvenlik ilkelerine dayanmaktadır. Söz konusu karşılaşmalarda yaşanan olaylar, bu temel değerlere ve UEFA’nın tüzüğünde yer alan futbol maçlarının barış, karşılıklı saygı ve sportif adalet ruhu içinde oynanmasını sağlama hedefine aykırıdır.

UEFA, yaşanan olayları soruşturmak ve yürürlükteki UEFA düzenlemeleri doğrultusunda olaylara ilişkin gerçekleri ve koşulları belirlemek amacıyla mevcut tüm delilleri incelemek üzere Etik ve Disiplin Müfettişleri görevlendirmiştir."

UEFA DAHA ÖNCE SORUMLULUK KABUL ETMEMİŞTİ

Karşılaşmanın ardından yaptığı ilk açıklamada stadyumdaki güvenlik konularından sorumlu olmadığını belirten UEFA, tüm müdahalelerin yerel makamların yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirildiğini savunmuştu. UEFA ayrıca Gürcistan polisinin, Beşiktaş taraftarlarının kendi aralarında çıktığını öne sürdüğü kavgayı önlemek amacıyla tribünlere müdahale ettiğini belirtmişti.

BATUM'DA NELER YAŞANDI?

Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada Filistin bayrakları ve Filistin'e destek pankartları açan Türk taraftarlara Gürcistan polisi biber gazı ve coplarla müdahale etmişti. Yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşma durdurulurken hakemler ve futbolcular soyunma odasına gitmişti. Gerginliğin sona ermesinin ardından yeniden başlayan mücadeleyi Beşiktaş, Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 kazanmıştı.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER GELMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk futbol kulüpleri, Gürcistan polisinin müdahalesine tepki göstermişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek de Gürcü mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirmişti. Türkiye'nin diplomatik ve hukuki girişimleri sonucunda gözaltına alınan 16 taraftarın tamamı serbest bırakılmıştı.

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