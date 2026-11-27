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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla 27 Kasım'da İslamabad'da düzenlenen toplantının ardından ortak açıklama yayımlandı. Açıklamada, komitenin bölgedeki güvenlik gelişmelerini değerlendirdiği ve üç ülkenin bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla ortak çalışmalarını sürdürme kararlılığını yeniden teyit ettiği belirtildi. Tarafların kolektif savunma, karşılıklı dayanışma ile ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüklerine saygı ilkelerine bağlılıklarını yinelediği kaydedildi.

Komitenin, 31 Ağustos 2026'da İstanbul'da gerçekleştirilen ilk toplantı ile 5 Ekim 2026'da Riyad'da düzenlenen olağanüstü toplantının sonuçlarını da değerlendirdiği aktarılan açıklamada, ittifakın kurumsallaştırılması ve kolektif savunma taahhüdünün ulusal mevzuatlara uygun şekilde hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarda kaydedilen ilerlemenin gözden geçirildiği ifade edildi.

Suudi Arabistan'da sekretaryanın kurulması ve faaliyete geçirilmesi konusunda sağlanan ilerlemeden memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, sekretaryanın ittifakın kurumsal çalışmalarının yürütülmesi ve ülkeler arasındaki eş güdümün güçlendirilmesi açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Bölgesel gerilimlerin azaltılması hedefleniyor

Açıklamada, devam eden siyasi ve askeri istişarelerin sonuçlarının da ele alındığı, ortak çıkar alanlarında iş birliği ve eş güdümün güçlendirilmesi, bölgesel gerilimlerin azaltılmasına yönelik çabaların desteklenmesi ve anlaşmazlıkların diyalog ile diplomasi yoluyla barışçıl şekilde çözülmesi amacıyla istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

Husilere yönelik kınama

Komitenin, Husilerin Suudi Arabistan'da sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını güçlü şekilde kınadığı belirtilen açıklamada, Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın kolektif savunma hükümleri doğrultusunda Suudi Arabistan'ın güvenliğinin korunmasına yönelik çabaların sürdürülmesi ve hızlandırılması konusunda üç ülkenin ortak kararlılığını yinelediği kaydedildi.

Üç ülkenin ayrıca müşterek güvenlik endişelerinin giderilmesi ve bölgesel barış ile güvenliğe katkı sağlanması amacıyla savunma sanayii, ortak teknoloji geliştirilmesi, askeri eğitim ve kapasite inşası alanlarındaki iş birliğini güçlendirme taahhüdünü yinelediği bildirildi.

Açıklamada, bu iş birliğiyle üç ülkenin silahlı kuvvetlerinin kolektif kabiliyetlerinin ve birlikte çalışabilirlik kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı