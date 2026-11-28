Bolu'da Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünce Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na düzenlenen günübirlik gezi dönüşünde haber alınamayan gruptan sevindiren haber geldi.

BAKAN GÖKTAŞ MÜJDELİ HABERİ VERDİ: 10 ÇOCUK VE 3 GÖREVLİYE SAĞ SALİM ULAŞILDI

Arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmek üzere Bolu'ya gelen ve İl Jandarma Komutanlığında oluşturulan koordinasyon merkezine giden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı ve ilgili kurumların temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Göktaş, araçta bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevli personele ulaşıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu. Aracın Düzce'nin Yığılca ilçesinde bataklığa saplandığını belirten Bakan Göktaş, "Çok şükür müjdeli haberi aldık. Çocuklarımız ve bütün ekip sağ. Araç bataklığa saplanmış. Durumları çok çok iyi elhamdülillah, hepimize geçmiş olsun" diye konuştu.

Arama çalışmalarının 178 personel ve 48 araçla yürütüldüğünü aktaran Göktaş, sözlerine şu şekilde devam etti: "178 personel ve 48 araçla saatlerdir sahada arama kurtarma operasyonu yoğun şekilde yürütülmekteydi. Bu sürece destek veren başta İçişleri Bakanlığımız, Valiliklerimiz, valilerimiz, AFAD'ımız, jandarmamız, askerimiz, Orman Genel Müdürlüğümüz'e gönülden teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Bolulu vatandaşlarımıza, bu sürece katkı sunan vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hepimize büyük geçmiş olsun. Bizim en büyük amacımız, duamız çocuklarımıza bir an önce kavuşmaktı. Çok şükür ki çocuklarımız sağ salim az sonra yanımızda olacaklar. Onları derhal bir sağlık kontrolünden geçireceğiz. İlgili bütün tedbirleri de alacağız kendileriyle ilgili. Rabbim ülkemizi, milletimizi bu tür afetlerden korusun. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu süreci çok yakından takip eden İçişleri Bakanımıza, Tarım Bakanımıza, Orman Genel Müdürümüze bütün kurumlarımıza şükranlarımı sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan ve Bolu'daki Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na düzenlenen geziye katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı araçla saat 16.30'dan itibaren iletişim kurulamadığı belirtildi. Araçtan alınan son GPS sinyalinin Yedigöller Kapankaya Seyir Terası mevkisine ait olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

KARADAN VE HAVADAN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Ekipler, ormanlık ve engebeli arazide karadan arama yaparken AFAD dronlarıyla havadan tarama gerçekleştirildi. Arama kurtarma çalışmalarına Düzce ve Kocaeli'den sevk edilen ekipler destek verdi.

Söz konusu çalışmalarda insansız hava araçları da kullanıldı. Bu kapsamda Bayraktar İHA'nın uçuş görüntüleri de hava trafiğini ve uçak konumlarını canlı harita üzerinde gösteren çevrim içi uçuş takip platformu Flightradar24’e yansıdı.

KOORDİNASYON MERKEZİ OLUŞTURULDU

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, arama kurtarma çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığında koordinasyon merkezi oluşturuldu.

BÖLGEYE 11 MOBİL BAZ İSTASYONU YÖNLENDİRİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla toplam 11 mobil baz istasyonunun bölgeye yönlendirildiği belirtildi. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğünce ilk etapta 2 çift bıçaklı kamyon, 2 arazi aracı ve 8 personelin arama kurtarma bölgesine sevk edildiği kaydedildi.

AKUT BAŞKANI: BÖLGE TEK TEK TARANDI

AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Serhat Akbel, arama çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bölgedeki AFAD yetkilileri askeri ve jandarma yetkilileriyle hızlı bir şekilde ekipleri bölgeye yönlendiriyoruz. Biz de bölgeden bilgi topluyoruz. Bakanlık ve AFAD yetkilileriyle iletişim halindeyiz. Çok hızlı olacak şekilde bölgeye ekipler yönlendiriliyor. Termal taramalar ve dronlarla tespit çalışası yapılıyor. Devletin resmi kurumları da buralarda çalışma yapılıyor. Aracın son görüldüğü nokta, olası rota ve planlanan rotalar köpeklerle aranıyor ve dronlarla taranıyor” dedi.

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